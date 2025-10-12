Opinión | PARAULES DE VIDA
Prioritats a la Diòcesi
El camí sinodal que hem recorregut a la nostra diòcesi és un regal que ens ha ajudat a escoltar-nos, a discernir i a descobrir junts què ens demana avui el Senyor. Però el procés no acaba en el discerniment: ara és l’hora de posar mans a l’obra, amb un cor disponible i generós. Que la pregària del salmista sigui també la nostra: «Aquí em teniu, Déu meu, vull fer la vostra voluntat» (Salm 39).
Les tres prioritats evangelitzadores que hem assumit com a diòcesi no són una llista de propòsits, sinó camins per fer més viva la nostra fe i més missionera la nostra comunitat. Tots som cridats a fer-les nostres, perquè junts, amb la força de l’Esperit, podrem portar-les a terme.
Necessitem enfortir la catequesi i la iniciació cristiana, però abans encara el primer anunci, aquell encontre amb Crist viu que toca el cor i desperta el desig de seguir-lo. Sense un fonament sòlid, la fe s’afebleix i queda a mercè de les modes del món. Per això és tan urgent educar en la fe des de petits, acompanyar els joves i donar eines als adults.
És urgent l’acompanyament espiritual i vocacional. Enmig del soroll i la dispersió, molts germans i germanes cerquen sentit. Acompanyar-los és ajudar-los a descobrir que Déu ens crida i ens ofereix una missió concreta.
La creació d’una escola diocesana d’agents de pastoral (no academicista) amb acompanyament espiritual, on es visqui la joia de ser cristià, és una altra prioritat ineludible. Necessitem persones formades i al servei de les comunitats.
El Senyor continua cridant-nos avui, com va cridar els primers deixebles. Què et demana a tu? Què em demana a mi? Quina part de la missió posa a les teves, a les nostres mans? No tinguem por de respondre, perquè Ell mateix ens donarà la força i la joia per servir amb alegria (salm 99,2).
En aquest Any Jubilar 2025, preguem amb esperança i deixem que la nostra Mare, Maria, ens guiï. M’adreço a Ella, Estrella de la Nova Evangelització, tot dient: «Mare de l’Evangeli Vivent, font d’alegria per als petits, intercediu perquè cap comunitat no falti mai a la seva vocació missionera. Que arribi a tots els confins de la terra la llum de l’Evangeli».
Bisbe de la Diòcesi de Tortosa
