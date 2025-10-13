Hipoteca barata

Si eres de los millones de personas que están pagando una hipoteca, se estima que unos 14, esta columna te va a interesar. Lee con atención. Porque te vas a ahorrar dinero, en algunos casos mucho. Eso sí, tienes que moverte, dedicarle tiempo personalmente o a través de un intermediario financiero. Todo el mundo paga o intenta pagar lo que ha firmado en la escritura de hipoteca. Cada cual pagará en función del tipo de interés que tuviera en la misma. Pero los tipos de interés han bajado, bastante, por poco interesado que estés en la economía debes de saber eso. Quizás bajen algo más y luego volverán a subir, porque subidas y bajadas son cíclicas.

Mucha gente o no se ha enterado o no se ha interesado o no se toma la molestia o desconoce que todo el mundo puede cambiar su hipoteca y mejorar su interés, o sea pagar menos. Se puede hacer a través de una subrogación de hipoteca, en la que te vas a otro banco que te mejore las condiciones, o de una novación si es tu propio banco el que te las mejora, motu propio o para evitar que te vayas a otra entidad. En ambos casos hay que hacer una nueva escritura ante notario que paga el banco interesado, tu no pagas nada, salvo si tienes pactada alguna comisión con tu banco originario.

La ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario establece los máximos, para interés fijo (2%-1,5%) y variable (0,15-0,25) y solo te lo pueden cobrar si el banco tiene pérdidas financieras. En el peor de los casos, qué es una pequeña comisión frente a un ahorro de muchos años. No seas tonto, muévete y ahorra.

Notario y doctor en Derecho