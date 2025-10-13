Con y sin... presupuetos

En el Ayuntamiento de Onda ya hemos puesto en marcha la campaña Onda en marxa, con la que salimos a la calle, como siempre hemos hecho, para preguntar a los ondenses por las cosas que les preocupan y ocupan, con el fin de elaborar de la forma más acertada posible nuestros Presupuestos Municipales para 2026.

En el Mercat del dijous, en nuestros barrios, tomando un café o a través de formularios en la web municipal, recogemos todas las ideas para seguir construyendo esa Onda cada día más amable, sostenible y verde. Nuestro firme propósito es volver a aprobar los presupuestos en el mes de noviembre, para que entren en vigor el primer día del año: para que nada se detenga, para que todos los proyectos avancen y para que, muy pronto, sean realidad esas inversiones productivas que harán de Onda la mejor ciudad en la que vivir.

Para nosotros, los presupuestos son un plan de acción, y estamos deseando, cada año, cumplirlo de principio a fin.

Esa normalidad (a la que debería aspirar todo gobierno) salta por los aires cuando miramos hacia el Palacio de la Moncloa. Por tercer año consecutivo, el Gobierno incumple el artículo 134.3 de la Constitución Española y renuncia a su mandato de presentar un proyecto de presupuestos.

Sánchez lleva a prueba de estrés deliberada e insoportable a toda nuestra arquitectura democrática. Se salta el procedimiento y nos arrastra hacia una tropicalización del Estado, que solo puede debilitarnos como sociedad. Es un populista temeroso de los sistemas de control. Y no debemos olvidarlo: en democracia, la iniciativa es de las mayorías, pero el procedimiento es la garantía de las minorías y de toda la ciudadanía.

Ese procedimiento, que con tanta claridad establece nuestra Constitución y que Sánchez ignora año tras año, es una de las principales garantías de nuestro Estado de Derecho. A fuerza de incumplir la legalidad constitucional, vamos camino de parecer un paraíso tropical… pero no por los valores que marca el termómetro.

Debemos estar muy atentos a estas actitudes, porque nos ofrecen la medida exacta de un populismo peligroso para nuestra democracia. El procedimiento nos protege de mandatarios con vocación de eternizarse en el poder y sin respeto por las reglas del juego.

Alcaldesa de Onda