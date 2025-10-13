Opinión | A FONDO
Responsabilitat davant el populisme
Des d’enguany, tots els municipis estem obligats, per la Directiva de la Unió Europea 2018/851 i la llei estatal 7/2022, a establir una taxa de residus. Ara el PP critica esta mesura, però en la votació final de la llei al Congrés es va abstindre. Saben perfectament que és una exigència europea (on la presidenta de la Comissió Europea és del grup popular) i que té com a objectiu cobrir els costos reals del servei per a garantir una gestió més sostenible dels residus.
Per això, enguany tots els municipis hem creat o actualitzat la taxa del fem; perquè hem de complir amb la llei. En el cas de la Vall d’Uixó, és la més barata de la província entre els municipis de grandària similar. La taxa havia d’ajustar-se a la normativa europea i espanyola sobre residus i economia circular, però ací hem fet un gran esforç per a cobrir el cost íntegre del servei sense que siga excessivament car per a la butxaca de la ciutadania.
A la Vall d’Uixó, la quota anual per a les vivendes és de 57,80 euros. Mentre, en altres municipis de la província és de 155 €, 170 €, 200 € o, fins i tot, de 320 €. I és així perquè des del govern municipal hem treballat per a minimitzar l’impacte sobre les famílies. Ara, eixa quantitat es destinarà íntegrament a millorar el servei de recollida, el transport i el tractament dels residus que generem a la nostra ciutat, així com a impulsar campanyes de sensibilització i nous serveis ambientals.
Donar la cara també és governar. Explicar mesures com esta, que no solen despertar grans suports d’entrada, és una obligació democràtica i una mostra de rendició de comptes i de respecte cap a la ciutadania. És més fàcil callar o amagar-se darrere d’un eslògan, però jo crec que la bona política és la que mira la gent als ulls i diu la veritat. I la veritat és que esta taxa no és un caprici: és el que ens permetrà garantir un servei de qualitat, sostenible i sense endeutar el futur de la ciutat. Davant el populisme, honestedat, responsabilitat, serietat i veritat.
Esta taxa assegura que el servei de recollida i tractament siga de qualitat i eficient, sense generar dèficits. I també fomenta la separació en origen, reduint el que acaba a l’abocador. Ahí està la clau. Perquè si fem una correcta separació de residus i utilitzem el contenidor corresponent, reduïm la quantitat de fem que va a l’abocador i estalviem costos. De fet, ja estem treballant per a incentivar la reducció, la reutilització i la separació per a premiar amb una reducció del rebut a qui ho faça bé.
Les mesures que estem prenent funcionen. Perquè la Vall d’Uixó ha duplicat en menys d’un any la recollida de matèria orgànica, gràcies a l’ampliació del nombre de contenidors marrons i a les campanyes de sensibilització realitzades per l’Ajuntament, en col·laboració amb la Unió Europea. En nou mesos hem consolidat un increment del 100% en la separació de residus orgànics, la qual cosa suposa un avanç molt positiu en sostenibilitat i gestió ambiental.
Si al juny de 2024 es van arreplegar 12,4 tones de fracció orgànica, al mateix mes d’enguany s’han arreplegat 25,4 tones. Una dinàmica que evidencia que l’esforç realitzat tant per l’Ajuntament com per la ciutadania està donant resultats. Encara queda recorregut, però anem pel bon camí. Els beneficis de separar la matèria orgànica són ambientals, econòmics (perquè poden ajudar a reduir la taxa del fem) i socials, perquè impliquen responsabilitat i conscienciació col·lectiva.
Contenidors marrons
Este projecte no ha començat ara per haver creat la nova taxa. En la primera fase, iniciada en 2022, vam instal·lar els primers 127 contenidors marrons a la ciutat. En la segona fase, a principis d’este 2025, se’n van sumar 148 més. Això significa que tenim als carrers 275 contenidors de matèria orgànica. Una actuació que ha anat acompanyada d’una campanya integral amb accions en xarxes socials, xarrades als centres socials i el repartiment porta a porta d’un kit d’iniciació (poal, bosses compostables i guia).
Tot això forma part d’una estratègia més àmplia per a fer de la Vall una ciutat moderna, sostenible i compromesa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Tot aquest esforç respon a una visió de futur. La gestió dels residus no és un tema menor: és un dels grans reptes ambientals i econòmics del nostre temps. Cada gest que fem a casa té un impacte directe en el planeta que deixarem a les pròximes generacions.
Per això, des de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó continuarem avançant cap a una ciutat més neta, més sostenible i més conscient. Separar bé el fem no és només una obligació legal, és un acte de corresponsabilitat i de respecte pel nostre entorn. Amb la col·laboració de tots i totes, farem de la Vall d’Uixó un referent en economia circular i sostenibilitat. Perquè el futur es construeix amb fets, i este és un pas més cap a una ciutat que pensa en verd i actua amb responsabilitat.
Alcaldessa de la Vall d'Uixó
