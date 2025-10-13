Sant Joan de Moró avanza con paso firme

Sant Joan de Moró está viviendo una etapa de crecimiento sostenido y de mejora constante en sus dotaciones y servicios públicos. Nuestro compromiso como equipo de gobierno ha sido siempre claro: ofrecer a nuestra ciudadanía las infraestructuras que merecen y garantizar un futuro de bienestar, oportunidades y calidad de vida para todos.

De este modo, el municipio avanza con proyectos de enorme envergadura. La nueva residencia para mayores, con una inversión superior a 8 millones de euros y capacidad para 60 personas, abrirá sus puertas, según las previsiones, en el segundo trimestre de 2026. Será un referente comarcal en atención, calidad y dignidad para nuestros mayores, un colectivo al que debemos todo.

Además, el próximo año verá la luz el nuevo colegio de Sant Joan de Moró, dotado con dos líneas de Infantil y Primaria, y un presupuesto de adjudicación de más de 7,9 millones de euros. Esta infraestructura educativa moderna, sostenible y eficiente dará respuesta a las necesidades de las familias y reforzará nuestro firme compromiso con la educación pública y de calidad.

Y recientemente, en el último pleno, hemos aprobado la adjudicación a la empresa Becsa de las obras de adecuación de la parcela donde se está construyendo la residencia para personas mayores dependientes, por un importe de 764.973,56 euros.

Estos proyectos son el reflejo de una gestión responsable, ambiciosa y cercana. Sant Joan de Moró avanza, y lo hace pensando en las personas, en su bienestar y en su futuro común.

Alcalde de Sant Joan de Moró