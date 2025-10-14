Benicàssim, tolerancia cero

Por tercer año consecutivo, Benicàssim ha sido reconocido como uno de los municipios más comprometidos en la lucha contra la violencia de género en España. Este premio, otorgado dentro del programa Contra el maltrato, Tolerancia Cero promovido por Fundación Mutua Madrileña y Antena 3, no es un simple galardón más, es el reflejo de un compromiso y de una política sostenida en el tiempo basada en la prevención, la sensibilización y la educación en igualdad.

Y es que en Benicàssim estamos convencidos de que si queremos aportar nuestro granito de arena para acabar con esta lacra social hay que formar, concienciar y actuar desde la raíz del problema, y eso se empieza desde el ámbito local, trabajando de manera transversal y en colaboración con todos los agentes implicados, personal funcionariado, asociaciones locales, Policía Local y Guardia Civil.

Por ello, durante cerca de una década, el municipio viene desarrollado iniciativas mensuales, como la campaña Todos los 25 son 25 de noviembre, en la que se implican ciudadanos para visibilizar que la lucha contra la violencia de género no debe reservarse solo a una fecha simbólica, sino que debe mantenerse viva todo el año. Mediante charlas, talleres, teatro, cine, o actividades deportivas, apostamos por una educación transformadora que plante cara a la violencia desde edades tempranas. Pero mientras desde las administraciones locales, con recursos limitados, trabajamos en pro de la erradicación de la violencia, resulta desolador constatar cómo el Gobierno de Pedro Sánchez, que cuenta con medios y competencias clave, ha fallado estrepitosamente en lo más elemental que es proteger a las víctimas.

Recientemente han saltado a la luz fallos en las pulseras antimaltrato, esos dispositivos telemáticos que están destinados a controlar a los agresores y poder así garantizar las órdenes de alejamiento impuestas por los jueces y esto resulta verdaderamente grave y ha encendido todas las alarmas, especialmente entre las mujeres que se han sentido totalmente desprotegidas por un fallo que nunca debió de ocurrir y por el cual, nadie ha presentado ningún tipo de dimisión.

Un fallo que podría calificarse de un error técnico salvo que esta disfunción no se trata de una cuestión técnica, sino de una vulneración directa del derecho a la seguridad de miles de mujeres, pues les ha generado una potencial desprotección.

Pero lo más indignante de todo es que el Ministerio de Igualdad fue advertido por sus propios técnicos del problema que existía con el sistema de estas pulseras, entre diciembre de 2024 y mayo de 2025 y ¿qué hizo el Gobierno con esta información? Nada. Optó por el silencio, la inacción y el encubrimiento de un problema cuya gravedad se puede llegar a medir en vidas.

Este tipo de negligencias son inaceptables, pero aún más cuando hablamos de vidas en juego. La violencia de género no da tregua, no espera a que los fallos técnicos se corrijan, ni a que los gobiernos se pongan de acuerdo en quién asume responsabilidades.

Problema estructural

En lo que va de año, el número de mujeres asesinadas vuelve a recordarnos que no estamos hablando de casos aislados, sino de un problema estructural que necesita respuestas contundentes, inmediatas y eficaces.

El compromiso contra la violencia machista no puede medirse solo en discursos como el de la ministra de Igualdad, queriendo justificar lo injustificable. Se mide en presupuestos bien invertidos, en protocolos contrastados que funcionen, en tecnología fiable, en formación del personal y, sobre todo, en la capacidad de reaccionar ante los errores, sin encubrimientos, ni demoras. Porque lo que está en juego es la confianza en el sistema e integridad de las víctimas. Y si el sistema falla, la violencia gana.

Por eso, mientras desde lo local se sigue dando ejemplo, es imprescindible que desde el Estado se actúe con la misma firmeza porque hoy 4.515 dispositivos siguen activos con un sistema deficiente, los que supone que miles de mujeres, junto a sus hijos e hijas, viven con la angustia de no saber si están verdaderamente protegidas.

No basta con lanzar soflamas feministas detrás de una pancarta en días señalados, hay que actuar con rotundidad y firmes, para tratar de atajar el problema. De nada sirven las promesas. No basta con decir que se está del lado de las víctimas, hay que demostrarlo, incluso cuando implica reconocer errores propios.

Este es un momento para corregir de inmediato, no para eludir responsabilidades, sino para actuar y reparar el daño causado, no para minimizarlo. En la lucha contra la violencia de género solo hay un lado correcto, que es estar al lado de las víctimas. La lucha contra la violencia machista exige altura política, sensibilidad humana y, sobre todo, compromiso real porque cualquier otra opción, resulta inaceptable.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora