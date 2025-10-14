La España abandonada

Hace unos días, en Madrid, miles de voces se unieron para decir algo tan sencillo como contundente: la despoblación no es un fenómeno natural, es el resultado de decisiones políticas. Unión Municipalista estuvo allí porque lo que algunos llaman reto demográfico es, para nosotros, una cuestión de democracia territorial y de vertebración. Si un pueblo cierra su escuela, su consultorio, su sucursal bancaria o su línea de autobús, no pierde solo servicios, pierde presente, futuro y la propia supervivencia del pueblo.

La España interior no pide privilegios; exige igualdad de oportunidades. La fiscalidad diferenciada para actividades en zonas escasamente pobladas no es un capricho, es una herramienta de equilibrio. La conectividad digital garantizada, el transporte público a demanda y la energía distribuida no son futuribles, son el mínimo para emprender, teletrabajar y prestar servicios. La vivienda asequible y la rehabilitación del parque vacío son la palanca para que jóvenes y familias puedan quedarse o regresar. Y la escuela rural, junto a la atención primaria, son la primera línea del Estado social en el territorio.

Financiación

También debemos mirar al ayuntamiento, el primer escalón de la democracia. Sin financiación local suficiente, los alcaldes hacen malabares para mantener abierto lo esencial. Reclamamos una reforma de la financiación que incorpore el coste real de prestar servicios en municipios con baja densidad, una ventanilla única rural que simplifique trámites y una descentralización efectiva de competencias con recursos estables. Menos normativas pensadas desde el kilómetro cero de la capital, más gobernanza policéntrica que reconozca la diversidad de España.

No hay solución sin alianzas. Proponemos un Pacto de Estado por la Cohesión Territorial que trascienda el calendario electoral, con métricas claras y rendición de cuentas anual. Los fondos europeos y estatales deben orientarse a cadenas de valor arraigadas: agroalimentación de calidad, turismo sostenible, bioeconomía forestal, economía de cuidados, industrias creativas. Si el talento se va, que vuelva. Si la inversión duda, que encuentre seguridad.

Queremos futuro

Apoyamos este movimiento porque no queremos resignación; queremos futuro. La España abandonada y vaciada a conciencia desde hace décadas no pide compasión, pide proyecto. Y mientras llega, los pueblos resisten. Que no lo hagan solos. Esa es nuestra tarea, y no vamos a soltarla.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista