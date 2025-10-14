Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | LA RÚBRICA

Rafa Simó

Rafa Simó

El perill que governa la Generalitat

Cada volta que escolte Mazón dir que presideix «el govern dels millors» o recorde aquell eslògan tan poc encertat de Sonríe, ya viene el cambio, sent una barreja d’indignació i de tristesa. Perquè el canvi que han portat PP i Vox és el del retrocés, la negligència i la deshumanització de la política. Hem parlat molt de la seua pèssima gestió davant la dana, amb 229 víctimes mortals; de la destrossa de l’educació pública; del sectarisme per a intentar esborrar la memòria d’Ernest Lluch i de la crispació social que alimenten cada dia. Però el que estan fent ara amb els programes de detecció precoç del càncer de mama posa la cirereta del pastís de la indecència.

Com altres serveis essencials del sistema de salut, Mazón ha convertit aquest programa que salva milers de vides en una víctima més de la seua obsessió retalladora i privatitzadora. En només un any s’han fet 12.292 mamografies menys i la taxa de cobertura ha caigut quatre punts. És incomprensible que no posen tots els mitjans per a lluitar contra el càncer i que moltes dones s’hagen de vore obligades a acudir a la privada per a saber el seu estat. Així unflen el negoci d’uns pocs, amb la por de milers de pacients. Fan negoci però no milloren l’atenció. Mentrestant, a Castelló continuem esperant els mamògrafs que Mazón i Barrachina van anunciar en campanya. Dels quatre previstos a la Vall, Segorbe, Onda i l’Alcora, només se n’ha instal·lat un, i és de segona mà, reciclat de Sagunt. Cada mamografia que es retarda és una vida en risc. A la Generalitat governa el perill i l’hem de fer fora abans que siga massa tard.

Portaveu de Sanitat del PSPV-PSOE a les Corts

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents