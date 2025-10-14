Opinión | LA RUEDA
El valencià és un compromís quotidià
El 9 d’Octubre no és només una efemèride: és la memòria viva d’un poble que es reconeix en la llengua i en les institucions pròpies. Vila-real, vila de braç reial amb participació destacada a les Corts històriques, ho sap bé: la identitat s’honora exercint-la.
Enguany, la Regidoria de Normalització Lingüística ha teixit un programa que conjuga tradició, educació i festa. Del 6 al 8 d’octubre, el Correllengua escolar va portar la flama per les aules amb teatre i animació per a reflexionar sobre el valor del valencià i el lèxic que no volem perdre, amb l’espectacle El cabàs de les paraules oblidades de Paraules d’Aire, en col·laboració amb ACPV.
La festa s’ha eixit també al carrer amb el Correllengua cívic a les vespres de la nostra diada: dolçaina i tabal, Colla Gegantera, teatre al carrer i lectura del manifest a la plaça Major (a càrrec de Reyes Aymerich, de Famílies pel Valencià), una celebració participativa que posa la llengua al centre de la plaça.
La programació suma, a més, propostes per a jóvens: l’alumnat de 1r de batxillerat ha gaudit del teatre en valencià L’abraçada dels cucs, i s’han previst iniciatives de cinema i arts escèniques per normalitzar el valencià com a llengua de cultura i d’oci.
Llengua natural
Tot plegat dibuixa un 9 d’Octubre amb projecte: fer del valencià la llengua natural de l’escola, de les places i del comerç; acostar la cultura a qui comença a estimar-la; donar als jóvens referents vius en valencià.
No hi ha millor manera d’honorar el passat (el d’una Vila-real fonamental per a un País Valencià lliure) que garantir-li futur a la llengua. Com lliure va estar històricament la nostra Vila, que depenia directament del rei. Que la flama que ha travessat Vila-real siga també la del compromís quotidià: parlar, crear i viure en valencià, amb la serenor d’un poble que se sap lliure i sobirà.
Regidor de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real
- La dana Alice, en directo: Castellón vive una nueva jornada de alerta naranja y suspensiones de clases
- Vuelve la suspensión de clases: Vila-real, el primero en cancelar la actividad lectiva este lunes por la alerta
- Un histórico negocio cierra la persiana en un pueblo de Castellón
- Crímenes olvidados de Castellón: La boda de Vistabella que se saldó con 17 muertos y más de 60 heridos
- Las lluvias se aferran a Castellón tras el paso de ‘Alice’: nuevas alertas para este lunes
- Castellón aún mira al cielo tras dejar las lluvias más de 120l/m² en tres días
- Grúas Tomás celebra su 50º aniversario con una gala llena de magia y homenajes en Vila-real
- Velocidad y peligro bajo la lluvia en el histórico encierro de Victoriano del Río en las fiestas patronales de la Vall