A lo cotidiano

En esta era de la sobreinformación, la política nacional parece a menudo un asunto distante. Los españoles estamos demasiado acostumbrados a ver las disputas continuas entre el Gobierno y la oposición y a pensar que son temas lejanos que no nos afectan. La realidad es que la parálisis en la capital tiene un impacto directo y doloroso en las calles de Burriana.

Cuando se habla del artículo 134 de la Constitución, que exige al Gobierno presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo afecta ese incumplimiento a nuestro día a día? Burriana tiene bloqueadas inversiones vitales por la incapacidad de Sánchez de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado.

Desde este Ayuntamiento, vemos con gran preocupación el estancamiento de inversiones clave para la protección y el desarrollo de nuestra costa. La inacción del Gobierno central está poniendo en riesgo nuestro patrimonio natural y la seguridad de nuestros vecinos.

Entre las inversiones bloqueadas y consideradas vitales para Burriana se encuentran la Regeneración y Protección de la costa al sur del puerto de Burriana, un proyecto que incluye la construcción de espigones que generarían una nueva gran playa en la Serratella y que lleva encima de la mesa de Costas desde 2019.

De igual modo, está bloqueada la Estabilización del entorno de la desembocadura del río Anna. Este proyecto, relacionado con la protección del litoral, se adjudicó en septiembre de 2022 y conlleva la construcción o modificación de tres espigones en la zona del Grao y les Terrasses, con una inversión prevista de 4 millones de euros. El bloqueo presupuestario lo mantiene en un limbo burocrático, dejando a nuestras playas a merced de los temporales.

La falta de PGE también aplaza las obras y actuaciones de remodelación previstas por Renfe/Adif en la plaza delante de la estación de tren de Burriana. Mejorar la conectividad, la accesibilidad y la imagen de nuestra estación es esencial pero también seguimos esperando.

Parálisis

La inestabilidad política provocada por la dependencia de los socios de viaje de Sánchez es lo que impide que los proyectos de protección de costa y las mejoras en infraestructuras se ejecuten. Lo que estamos viendo es cómo la parálisis en Madrid está dejando a Burriana en la cuneta de la gestión pública y las inversiones estatales. Tras este ejercicio de trasladar lo lejano a lo cotidiano, debemos alzar la voz: Burriana exige el respeto que merece y la ejecución inmediata de los proyectos que ya están planificados y presupuestados. Nuestros vecinos no pueden seguir esperando. El coste de esta inacción sin precedentes ya se mide en metros de playa perdidos y en la falta de infraestructuras que necesitamos.

Alcalde de Burriana