El sentido común nos dice que la primera responsabilidad de un padre es con sus hijos. Nadie entendería que alguien ayudara a los hijos de otros mientras los suyos pasan necesidades. Pues bien, eso mismo hacen los gobiernos municipales que envían dinero público al extranjero mientras en su ciudad hay familias que no llegan a fin de mes.

¿Qué sentido tiene que los impuestos de los castellonenses se destinen a resolver problemas que ni nos van ni nos vienen? Desde Vox lo tenemos claro y lo hemos dicho siempre: el dinero de los castellonenses debe quedarse en los bolsillos de los castellonenses. Gracias a nuestra presencia en el gobierno municipal hemos frenado partidas destinadas a proyectos fuera de España, a través de métodos cuya utilidad, permítanme dudar, es más que cuestionable.

Pero nos gustaría llegar más lejos. Para eso necesitamos más fuerza y el apoyo de quienes comparten esta visión de sentido común. Si alguien quiere ser solidario con su dinero, nos parece muy bien, incluso lo animamos. Pero siempre estaremos en contra de que los políticos limpien su conciencia enviando dinero que no les pertenece a países a miles de kilómetros.

Los de casa

Sin ir más lejos, no es comprensible que los castellonenses destinen 40.000 € a la «Mejora de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, promoviendo medios de vida sostenibles y resilientes a los efectos de la emergencia climática con énfasis en el empoderamiento de las mujeres en las Comunidades Amazónicas». Si Vox logra la mayoría absoluta en Castellón, garantizamos que las inversiones se harán en nuestra tierra. Porque la verdadera solidaridad empieza por los de casa. Primero los nuestros.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón