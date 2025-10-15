Una provincia exquisita

Alimentarse es una necesidad básica que en mi tierra se convierte en culto. Es el poder que tiene una provincia que la disfrutas con la vista y la deleitas a cada bocado. La que deja imágenes para el recuerdo y comparte una explosión de sabores que genera adicción.

Castellón es la mejor despensa del Mediterráneo. Tierra fértil que cultiva a base de esfuerzo. El sacrificio que es sinónimo de excelencia y que sirve a la mesa exquisiteces que no admiten un no por respuesta.

Este fin de semana tenemos una cita con esta Ruta de Sabor que une la diversidad gastronómica de nuestra tierra. Un motivo más para disfrutar, paladear y descubrir a qué sabe Castellón. Porque en esta provincia no se descansa y productores, profesionales y chefs de reconocido prestigio innovan cada día para no dejar de asombrarnos.

Benicàssim alberga del 17 al 19 de octubre la cuarta edición del Festival Gastronómico Castelló Ruta de Sabor. Una ciudad única para un evento singular que nos invita a degustar y a compartir, a crear provincia y promocionar ese patrimonio que tan buen sabor de boca deja entre quienes nos saborean. Un recuerdo que queremos convertir en experiencia. Y exportar a todo el mundo para que quien descubra nuestra provincia no solo comparta imágenes, también transmita sensaciones, sabores y valores que son el fruto de un esfuerzo colectivo.

La Diputación Provincial de Castellón es firme abanderada de nuestra tierra. Y esa función que asumimos con orgullo es la que vertebra nuestra actividad, la que guía nuestros pasos y motiva cada decisión que tomamos en esta institución que es la casa de todos los castellonenses. Una labor que empeña nuestro día a día y en la que contamos con cada uno de vosotros, los mejores embajadores de nuestra tierra.

Ruta de Sabor supera ya los 500 miembros, 341 entidades y empresas turísticas y 136 firmas dedicadas al sector primario para seguir creando riqueza y valor añadido a la mesa. Y queremos que sean muchos más, porque ese ejemplo de perseverancia y tesón es fuente de inspiración para la cocina y bandera de promoción para la provincia. Por eso, este fin de semana Benicàssim se convierte en la mejor lanzadera de todo lo bueno que compartimos. Y lo hace de la mano de una veintena de productores, media docena de restaurantes encargados de poner en valor el potencial de cada producto y miles de consumidores ávidos de saborear esta provincia.

Los primeros, los que forjan con su esfuerzo el arte en la cocina. Los que producen y siembran, los que innovan y crean. La base de una tierra que rinde culto a la gastronomía. Estarán presentes Licora (l’Alcora), La Posteta (Figueroles), Fruits de la Terra (la Pobla de Benifassà), La Cabanenca (Burriana), Agua de Benassal, Mel Mas de l’Argila (Benlloc), La Tosquilla (Nules), Mieles La Alquería (Montanejos), Porcellet (Traiguera), Patatas fritas Geysel (Sant Mateu), Licor Nelet (Vila-real), Turrones Agut de Benlloch, Jamones Alfredo Monfort (Todolella), Croquellanas Melanosporum (Morella), Bolíssim (Vilafranca), Mos de Bresca (Llucena), Clos d’Esgarracordes (les Useres), Quesos Tot de Poble (les Coves de Vinromà), Finca Varona La Vella (Sant Mateu), Cerveceria artesana l’Audaç (Soneja), Quesos de Catí y Pobill Ecològics (Càlig/Traiguera).

Los segundos, los que ponen en valor la riqueza de nuestros productos y potencian con el arte culinario el sabor de esta tierra. Trece chefs Estrella Michelin y Sol Repsol se encargarán este fin de semana de ofrecer charlas y demostraciones culinarias, y lo harán con media docena de restaurantes que tendrán estand propio. Será una oportunidad única para conocer de cerca las creaciones de Riscla, de l’Alcora; Vermuda, en Alcossebre; la gastroneta de La Porcelleta, de Traiguera, o las innovaciones culinarias de la ciudad anfitriona, Benicàssim, que aportará a esta cuarta edición del festival las obras gastronómicas del Rebost de Roures, la Taberna La Niña y El Tinglao.

Sabores con carácter

Los terceros, los consumidores, nosotros. Ciudadanos que como tú y yo, no podemos resistirnos a una provincia exquisita. Sabores con carácter, sólidos y persistentes, otros dulces y suaves, adictivos. Conductores del valor de una tierra que es un privilegio. Cultura, historia, presente y futuro se dan cita este fin de semana en Benicàssim para compartir todo lo bueno. Principios que no nos cansaremos de poner de relieve porque son el germen de una provincia que nos apasiona. Sabores que son la herencia de una historia que nos convirtió en provincia con la unión de 135 identidades.

Somos Castellón, una provincia exquisita.

Y quien prueba, repite.

Presidenta de la Diputación de Castellón