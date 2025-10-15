El próximo día 1 de noviembre tiene lugar la celebración de la fiesta de Todos los Santos (Tots sants) en la que el protagonismo popular recuerda la muerte de aquellos que ya se fueron y cuyos cuerpos generalmente reposan en los cementerios, que en esta fecha se ven visitados inevitablemente por familiares y amigos.

El culto a los muertos ha sido una constante histórica desde tiempo inmemorial. Nuestros pueblos, llegadas esta fechas reciben la visita para adecentar los nichos y tumbas, mientras en épocas no muy lejanas las campanas anunciaban al vecindario el acontecimiento y los portales de la casas de los pueblos aparecían iluminados con cirios encendidos o candiles para guiar a les animetes en su caminar por las calles. Los familiares, en algunos casos, reservaban un lugar en la mesa para el difunto más reciente e, incluso, como hemos podido comprobar en nuestra provincia, una habitación para reposo de las ánimas cansadas del largo caminar. Creencias desaparecidas, pero vigentes hace apenas medio siglo en nuestro entorno cultural.

En el mundo cristiano parece tener el precedente de las actuales necrópolis de esta celebración las catacumbas de los primeros mártires, aunque puede ser una herencia romana (las lemurias), puesto que en las antiguas iglesias orientales ya se conocía la conmemoración desde el año 359 en que ese culto enlazaba con el templo pagano del Panteón convertido en Sancta Maria ad Martyres por Bonifacio IV en el año 610.

Al segle VIII la festa a les nostres comarques sembla generalitzada quan el Papa Gregori VIII la trasllada del 13 de maig a l’1 de novembre. Aleshores, el dia de Tots-sants en les nostres parròquies es deien tres misses pels difunts.

L’hivern, per altra banda, començava, segons els llauradors eixe mateix dia, tal com diu el nostre refranyer: A Tots sants /trau el palmito/i guarda els guants; o també, Per Tots sants/capa i mocadors grans.

Què hi queda de tot això? El record.

