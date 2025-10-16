Opinión | LA RÚBRICA
Sopar Estellés
Demà a Castelló celebrarem el sopar en honor al poeta Vicent Andrés Estellés, organitzat per Acció Cultural del País Valencià, una cita que es repeteix anualment en desenes de municipis del nostre país i de les nostres comarques. Un sopar popular, de trobada i de germanor, on es recorda i es lligen els poemes del poeta del poble.
L’any passat, en el centenari del naixement del poeta, i amb un menyspreu institucional per part de l’Ajuntament de Begoña Carrasco, que es va negar que Castelló se sumara a la celebració d’aquest centenari, la societat civil, encapçalada per Dolors i Toni, va organitzar el sopar a l’avinguda del Rei, just davant de l’IES Ribalta, en un acte multitudinari com pocs s’han vist a Castelló. Perquè, a pesar dels continus atacs d’aquests governants que odien els poetes, l’estima per la nostra llengua resisteix i està ben viva cada volta que diem bon dia, t’estime o m’emporte la rua per a esmorzar.
Algú podria preguntar-se què té d’important per a Castelló Estellés, però això seria el mateix que preguntar-se què té d’important per a la majoria dels pobles d’Espanya Lorca o Machado. Estellés no sols parlava del poble, sinó en la llengua del poble, i si això no és molt més que suficient, amb el seu poema Mur de Castelló, Estellés va guanyar el certamen de la Flor Natural de les nostres festes l’any 1962. Un poema que, per cert, a proposta de Compromís, es va editar l’any passat i, encara que el PP no n’ha fet cap difusió, si el volen poden acudir a la regidoria de Política Lingüística, a la tercera planta del Menador, per arreplegar-lo i conéixer un poc més el poeta del poble.
Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló
