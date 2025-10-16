El valor que no se ve

Es sabido que las pymes en la Comunitat Valenciana son la base del crecimiento, el músculo y los motores de nuestra economía.

Quizá pase más desapercibido otro factor: es un hecho que buena parte de su valor sostenible en el tiempo no se encuentra en los productos y servicios en sí, sino en algo mucho más difícil de medir: sus intangibles comunicativos.

Ciertos factores como la reputación, confianza, cultura corporativa o transparencia ante sus stakeholders (grupos de interés con los que interactúan, clientes, proveedores, etc.) son hoy elementos tan relevantes e importantes como el propio servicio, producto o el precio que ofrecen. Y, aun así, continúan sin recibir la atención adecuada en la gestión diaria empresarial de las pymes.

Toda inversión en intangibles y comunicación no debe considerarse un gasto, puesto que ha quedado debidamente demostrada su rentabilidad sostenida y creciente para el negocio. Para ello, debemos trabajar estratégicamente desde la comunicación para que puedan contribuir a la generación de oportunidades de negocio, rentabilidad y sostenibilidad en el medio y largo plazo.

Coherencia

Durante muchos años, las pymes valencianas han trabajado y competido con esfuerzo, innovación, creatividad y proximidad, pero resulta evidente que en un mercado saturado de mensajes, debemos encontrar nuestra ventaja competitiva y alinear lo intangible con lo tangible. En definitiva, lograr que los servicios, productos que ofrecemos al público representen nuestros valores, cultura empresarial. Se debe conseguir esa coherencia para, de este modo, proyectar una imagen de marca generadora de confianza, transparencia y diferenciación en el mercado en el que actuamos.

En ese contexto, resulta imprescindible que los intangibles comunicativos se conviertan de hecho en pilares imprescindibles para mantener la cohesión interna y la credibilidad externa de las pymes valencianas en un entorno socioeconómico cada vez más dinámico, competitivo, complejo y en constante transformación.

Consultor de comunicación