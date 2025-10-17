Carrasco, el PP y la mentira

«Mentir no es ilegal». La frase salió de la dirección nacional del Partido Popular para valorar cómo el director de Gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, reconoció ante el Tribunal Supremo que propagó un bulo para defender a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, acusado de delitos fiscales y de falsedad documental.

En Castelló ya estamos acostumbrados a la forma de hacer política del Partido Popular, de la señora Begoña Carrasco. Porque la mentira la tienen en el ADN. En el pleno de septiembre de 2024, hace ya un año, el portavoz del gobierno de Carrasco, Vicent Sales, nos lo dejó claro. Sin ruborizase, convencido de lo que decía, señaló que «todos tenemos libertad de expresión, que nos permite mentir y maquillar la verdad». Y no solo eso, incidió en que «el delito de mentir no existe».

Manipulación

La mentira convive a diario en el Partido Popular de Castelló. El problema es que con ella toman a la ciudadanía por ignorante. Un ejemplo de la manipulación a la que someten a las y los castellonenses es el Basurazo de Carrasco. La señora alcaldesa prometió en campaña electoral bajar la presión fiscal, pero ocultó el tasazo que iba a venir en 2025. Una subida del 100% impulsada por una directiva europea que avaló el Partido Popular desde Bruselas, un incremento que no fue votado en contra por el PP en el Congreso.

Y ahora nos vuelven a engañar, porque ocultan que la basura va a subir otro 4% en 2026. El PP no es de fiar, y la ciudadanía ya va tomando nota, señora Carrasco.

Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló