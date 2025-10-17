El Gobierno de Sánchez ningunea a Almassora

La playa, la nuestra, forma parte de la identidad de Almassora. Por eso, cada día que pasa sin avances en su regeneración supone una oportunidad perdida para el presente y el futuro de nuestro municipio.

Desde el Ayuntamiento de Almassora llevamos años reclamando una actuación urgente y decidida que garantice la protección y recuperación de nuestro litoral. El proyecto de regeneración de Pla de la Torre no puede seguir encallado entre trámites administrativos o silencios inexplicables. Es una cuestión de justicia.

He solicitado en reiteradas ocasiones una reunión con la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica con el único objetivo de conocer en qué punto se encuentra este proyecto que, valorado en 8,8 millones de euros, es esencial para la defensa del litoral almassorí. El Gobierno de Pedro Sánchez, que más bien podríamos llamar el desgobierno de Sánchez, debería saber que la falta de respuesta envía un mensaje de desinterés hacia los almassorins.

Almassora no puede seguir esperando. Nuestro municipio ha demostrado siempre su disposición al diálogo y a la colaboración institucional, pero ese compromiso debe ser recíproco. Las obras de regeneración no son un capricho, ya que son una necesidad urgente ante el avance de la erosión y la pérdida progresiva de nuestra playa.

Papel mojado

El proyecto de Costas debe ser la solución a nuestros problema, pero sin presupuesto ni calendario, seguirá siendo solo una promesa en papel mojado. Por eso, reclamamos al Gobierno central que incluya esta actuación sin más demoras injustificadas en los Presupuestos Generales del Estado, unas cuentas que llevamos meses esperando y que están siendo incapaces de presentar ni de aprobar, y que se comprometa de verdad con Almassora.

Nuestro deber, como administración más cercana a los ciudadanos, es insistir, reclamar y no rendirnos. Y en ese camino, Almassora seguirá alzando la voz, con firmeza y con respeto, pero también con la convicción de que proteger nuestra playa es proteger nuestro municipio y a los almassorins.

Alcaldesa de Almassora