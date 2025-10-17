El medio ambiente compete a todos

La crisis climática, de cuyos efectos estamos siendo testigos directos, es una realidad que nos golpea con fuerza a través de las lluvias torrenciales, prolongadas sequías y sofocantes olas de calor casi en sesión continua durante el periodo estival. Los incendios forestales fuera de temporada o las inusuales precipitaciones, con pedrisco de gran tamaño, son solo algunos de los síntomas de un cambio que avanza a un ritmo preocupante.

En ese contexto, Ecoforum se ha consolidado esta semana como el principal evento de la provincia de Castellón y uno de los encuentros más relevantes de toda la Comunitat Valenciana en favor de la sostenibilidad y la acción climática. Año tras año, el foro ha logrado reunir a empresas, instituciones, expertos y organizaciones para reflexionar, debatir y, sobre todo, impulsar soluciones reales frente al cambio climático. La séptima edición, celebrada este pasado jueves bajo el lema Empresas e instituciones, a la vanguardia contra el cambio climático y sus efectos, ha reafirmado el papel del encuentro como un punto de referencia donde se comparten diagnósticos, pero también se trazan hojas de ruta concretas.

El consenso parece estar claro: no hacer nada no es una opción. Las señales son evidentes y los retos, enormes. Por ello, las estrategias deben orientarse hacia la modernización y adaptación de las infraestructuras, la eficiencia en el uso de los recursos naturales (especialmente del agua), la sensibilización ciudadana y el desarrollo de sistemas de alerta temprana que permitan anticipar catástrofes. Ecoforum se ha convertido, de este modo, en el espacio donde esa visión se traduce en compromisos y colaboración.

Uno de los mensajes más repetidos a lo largo de la jornada fue la necesidad de reforzar la cooperación público-privada. Los recientes episodios de lluvias torrenciales, como la devastadora riada de octubre de 2024, pusieron a prueba la capacidad de respuesta y coordinación de las administraciones y las empresas. De aquella experiencia se desprenden lecciones que apuntan a una gestión más ágil y preventiva, basada en la planificación de infraestructuras, la creación de puntos de acopio locales y la definición de protocolos claros para afrontar emergencias ambientales.

Pero el foro no se ha limitado a analizar los daños o las dificultades. Ecoforum también ha puesto el acento en las oportunidades que surgen de la transformación verde. La descarbonización industrial, la movilidad sostenible, el aprovechamiento energético o la innovación en la gestión del residuo son líneas de trabajo que, además de reducir emisiones, fortalecen la competitividad económica. Castelló y la Comunitat Valenciana en su conjunto cuentan con un tejido empresarial que ha entendido que sostenibilidad y progreso son conceptos inseparables.

Urgencia

El calentamiento del mar Mediterráneo, la pérdida de calidad del agua, la sobreexplotación de los recursos y la contaminación son alertas que exigen una reacción inmediata. Ecoforum ha servido también para visibilizar la urgencia de proteger los ecosistemas marinos y costeros, esenciales para la economía y el bienestar de la región. La educación ambiental y la implicación de la ciudadanía son otros pilares fundamentales a tener en cuenta. Pero si algo ha quedado claro a lo largo del desarrollo de este evento es que los efectos del cambio climático no conocen fronteras ni intereses particulares, de ahí que combatirlos sea responsabilidad de todos.