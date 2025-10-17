Hace bastantes años, mi entonces agente literaria Antonia Kerrigan, ya fallecida, insistió en que presentara novela en una cita literaria que yo había criticado con cierta dureza. Decliné la propuesta, ella lo entendió. Nunca he concurrido a las varias convocatorias que anualmente anuncian grandes editoriales. Todo el respeto a los cada vez más numerosos escritores que dedican años de trabajo y esfuerzo intelectual en construir historias en el anhelo de conseguir un galardón bien remunerado y que, además, los catapulte en el mundo de las letras. Desde el miércoles noche es noticia Juan del Val, flamante ganador del Premio Planeta, dotado con un millón de euros. Enhorabuena al compañero, objeto de un aluvión de comentarios, destacando el interrogante de cómo habrá sido el proceso para la mejor elección de entre las 1.320 obras presentadas, labor titánica. Él se defiende diciendo que para opinar hay que leer su libro. Yo añado, también, cuan preciso es poder ojear los 1.319 restantes. Con Del Val queda acreditada la tradición de los jurados del Planeta: premiar a gente de la casa.

José Manuel Lara creó en 1952 el premio mejor dotado del universo literario y supo jugar sus bazas en tiempos tan diferentes, con inteligencia y astucia. En 1969 Lara dio la sorpresa otorgando el Planeta a Ramón J. Sender, entonces exiliado. Dos años antes el ganador resultó ser Ángel María de Lera, excomisario político del Ejército de la República. Montalbán fue crítico con el fallo de Sender y en el 79 se lo dieron a él. Otra forma de márketing.

Periodista y escritor