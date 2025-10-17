Un protocolo claro ante las danas

Castellón (y, por extensión, toda la Comunitat Valenciana) ha pasado de ser conocida como la California de Europa por su clima privilegiado a convertirse en la provincia de las alertas meteorológicas. Desde la trágica dana del 29 de octubre, que aún permanece en la memoria colectiva, han sido muchos los días con lluvias y avisos amarillos, naranjas o rojos. Incluso, nos hemos familiarizado tanto con las danas que ya les ponemos nombre, como si fueran viejas conocidas. La última, Alice, nos ha tenido en vilo durante casi una semana.

Calentamiento

Y, según advierten los expertos, esto no se detiene aquí. El calentamiento del Mediterráneo favorece la formación de danas cada vez más frecuentes e intensas. Continuaremos viviendo con riesgos y alertas, y debemos aprender a convivir con esta nueva realidad climática. Es indispensable corregir nuestros hábitos, reducir el impacto humano sobre el medio ambiente y asumir que ya no somos invulnerables. La naturaleza nos está avisando y no podemos mirar hacia otro lado.

Hay que actuar. Se ha demostrado que para prevenir incendios en montes, se deben realizar desbroces periódicos y continuos para eliminar la vegetación seca e inflamable. En las danas, igual. No puede ser que barrancos y desagües estén permanentemente descuidados, lo que aumenta el riesgo de desbordamientos e inundaciones. Y en urbanismo se ha hecho mucho y mal, con una desastrosa e imprudente planificación en zonas inundables.

En la gestión de las alertas aún se muestran incoherencias preocupantes. Mediterráneo publicaba esta semana el debate sobre el cierre de las aulas. Según el color de la alerta, algunos alcaldes optan por suspender las clases en los colegios, mientras otros las mantienen, dejando a padres, profesores y alumnos en la incertidumbre. Son colegios, pero también habría que trasladarlo a otros sectores productivos. Todo esto evidencia la urgencia de un protocolo uniforme y eficaz que garantice la seguridad de la ciudadanía, ante fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.

Redactor jefe de Mediterráneo