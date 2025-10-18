Capital europea de la cerámica

Castellón es cerámica y respira cerámica por los cuatro costados. Así lo hemos puesto de relevancia esta semana cuando, por méritos propios, nos hemos convertido en la capital europea de la cultura cerámica al albergar la reunión de la Asamblea General de la Ruta de la Cerámica Europea. Un encuentro en el que han participado cerca de 40 representantes de ciudades y organismos de hasta 11 países, como Italia, Croacia, Malta, Grecia, Eslovaquia, Austria, Francia, Turquía, Portugal, Polonia y, cómo no, España. Ha sido un auténtico privilegio y un regalo recibir a los participantes de esta cumbre que, de nuevo, ha afianzado los lazos de la ciudad con nuestros hermanos europeos, con los que nos une la pasión por un sector que es sinónimo de tradición, cultura e identidad.

La cerámica nos convierte en socios, en colaboradores, en hermanos, pero queremos ir más allá. Desde el Ayuntamiento aspiramos y trabajamos para que la cerámica de Castellón siga siendo una garantía de prosperidad y futuro; un motivo de orgullo para nuestra gente y también un producto cada vez más reconocido tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Porque no nos podemos olvidar de que la industria castellonense produce más del 90% de la que se fabrica en toda España, lo que nos sitúa entre los líderes mundiales. Son más de 70.000 las familias del clúster azulejero que viven directamente del sector en nuestras comarcas, algo que pone de manifiesto que es un auténtico motor económico no solo de nuestra ciudad, también de nuestra provincia.

En Castellón nos sentimos muy orgullosos de nuestra cerámica y del trabajo de I+D+i que realizan nuestras empresas para ofrecer un producto cada vez más versátil, con más y mejores usos y, como no podía ser de otra manera, más sostenible. No hay nada mejor para demostrarlo que convirtiendo nuestra ciudad en un auténtico escaparate de sus múltiples opciones. En los últimos dos años, la capital de la Plana se ha transformado en un verdadero City-Lab, un laboratorio con sus últimas aplicaciones y usos urbanos. Así nos comprometimos con la patronal cerámica Ascer, con la firma de un memorando de entendimiento porque, de nuevo, consideramos que la colaboración público-privada es fundamental.

La cerámica es una de las señas de identidad de Castellón que, sumada a su innovación y versatilidad, sirve para transformar también nuestro entorno urbano con nuevas aplicaciones y usos. Así lo han comprobado los asistentes a la asamblea europea, que han podido disfrutar de una ruta por el patrimonio cerámico castellonense, además de conocer en primera persona sus nuevas aplicaciones, como la renovada avenida Ferrandis Salvador, donde se han colocado más de 5.226 metros cuadrados de superficie cerámica y que contará con una innovadora señalética de las playas con material cerámico de fino espesor.

Además, han sido conocedores de que, en los últimos meses, el compromiso inquebrantable del actual equipo de gobierno con el sector se ha hecho patente con la instalación de cerca de 20.000 metros cuadrados en proyectos de gran importancia y visibilidad, como los colegios CEIP Mestre Canós y CEIP Elcano en el Grau, la reforma de La Panderola o las obras de la Zona de Bajas Emisiones, una de las actuaciones más importantes que se han acometido en la ciudad en los últimos años. Y, en breve, también lo hará en el nuevo Mercado Central de Castellón, que contará con 3.250 metros cuadrados de pavimento y revestimiento cerámico.

Piel de la ciudad

En el equipo de gobierno que tengo el honor de presidir estamos tan concienciados de la importancia que tiene que la cerámica siga siendo la piel de nuestra ciudad que en cualquier proyecto arquitectónico que sacamos a licitación su uso es indispensable. Somos conscientes de nuestro papel como prescriptores para que arquitectos y técnicos descubran la cerámica más allá de los usos tradicionales, en cocinas y baños, y trabajamos para que así sea.

La Asamblea General de la Ruta de la Cerámica Europea nos ha permitido contarle a Europa todo lo que estamos haciendo en nuestra ciudad, pero su impacto ha ido más allá, pues ha hecho posible que nos promocionemos también como un destino turístico, cultural y gastronómico de primer nivel. Eventos como este no hacen más que posicionarnos a nivel internacional no solo desde el punto de vista de una industria ejemplar, también como un destino donde disfrutar de nuestro patrimonio, nuestra gastronomía y nuestras playas. Por ello, quiero destacar el trabajo realizado desde la concejalía de Turismo que dirige Arantxa Miralles para conseguir que los asistentes se hayan ido con el mejor sabor de boca.

Castellón lo tiene todo para ser el mejor escenario de congresos, encuentros y, por qué no, cumbres internacionales como la de esta semana. Eventos que, sin ninguna duda, posicionan a la capital de la Plana donde queremos que esté, entre las mejores ciudades donde vivir, invertir y disfrutar. Seguimos.

Alcaldesa de Castellón