Carta Pobla, inici d’un poble
Enguany, a la Vall d’Uixó celebrem el 775è aniversari de la nostra Carta Pobla, el document que allà per l’any 1250 varen signar, també com a tractat de pau, els sarraïns que vivien a la nostra vall i la cancelleria reial de la Corona d’Aragó. Eixe document, a més de garantir la pau entre tots els habitants de les nostres terres, tingueren la religió que tingueren, també es pot entendre com un document fundacional de la nostra localitat.
Des d’aleshores, les diferents alqueries musulmanes, que constituïen l’aljama d’Uixó, comencen a desenvolupar-se fins arriba a l’actual localitat de la Vall d’Uixó.
Recordar els fets històrics que conformen el nostre territori sempre és bo. Conèixer d’on venim sempre és important per saber com som en l’actualitat. Que a la Vall el dia de mercat siga divendres, que el nostre dolç típic siga la manjovena, que als xiquets menuts els ensenyem a demanar aigua dient «ma», i moltes més coses que sols tenen explicació si ens remuntem a temps anteriors a la Carta Pobla.
50 activitats
Ara, per recordar i celebrar tot el que vàrem ser i que conforma el que som, hem decidit organitzar un bon grapat d’actes festius, culturals, infantils, que es duran a terme en els dies vinents. Més de 50 activitats entre concerts, contacontes, titelles, excursions, conferències, teatre, espectacles al carrer, activitats totes públiques i gratuïtes, destinades a fer arribar la festa i la cultura a tots i en tots els llocs. Us esperem a totes i tots.
Portaveu de Compromís a la Vall d’Uixó
