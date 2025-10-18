Peñíscola, en la ruta de las dos ruedas

Este fin de semana, nuestra ciudad vuelve a vestirse de gala para recibir uno de los eventos moteros más prestigiosos de España: los BMW Motorrad Days. No se trata solo de una concentración de aficionados a las motos, sino de una oportunidad estratégica para proyectar Peñíscola más allá de los meses de verano, activar la economía local y fortalecer nuestra marca como destino de eventos de referencia.

La llegada de miles de visitantes durante estos días supone un impulso directo al tejido comercial y de servicios. Hoteles, apartamentos, restaurantes, bares y comercios se beneficiarán de esta inyección de actividad en un momento en el que tradicionalmente la demanda se ralentizaba.

Pero más allá del flujo de llegadas a consecuencia del evento, los participantes llenan espacios que en otras fechas quedarían vacíos, alentando que muchos negocios permanezcan abiertos, generando circuitos de consumo que se extienden consecuentemente, además, a toda la comarca.

No menos relevante es el efecto publicitario. Ser partner de una marca con prestigio es la mejor estrategia de comárketing. Esta es la narrativa que queremos promover: una ciudad que combina patrimonio, naturaleza y eventos de nivel. Nuestro litoral es un imán valioso que cuidamos y valoramos como merece; pero no solo somos eso.

Los Motorrad Days encajan perfectamente en ese planteamiento: no son solo motos. Son rutas por territorio, gastronomía, conciertos, actividades paralelas y experiencias que generan comunidad.

Además, la elección de Peñíscola por parte de BMW no es casual. Ya en ediciones anteriores se ha previsto que este tipo de eventos generen más de 10.000 pernoctaciones, lo que reforzaba la conveniencia de acogerlo al final de la temporada alta para prolongar la actividad.

Seguridad

Por supuesto, un evento con esta magnitud conlleva obligaciones importantes. La seguridad debe ser impecable. Ya se ha trabajado con los cuerpos policiales, protección civil y todos los agentes implicados para coordinar los dispositivos necesarios.

Igualmente, debemos cuidar que los vecinos no vean estos días como una molestia, sino como una oportunidad compartida. Por eso hemos dialogado con comerciantes, hosteleros y asociaciones locales para minimizar incidencias y que el beneficio sea colectivo. Juntos, avanzamos más.

Alcalde de Peñíscola