Opinión | Paraules de vida
Missioners, l’esperança
Estimats germans i germanes:
Avui, penúltim diumenge d’octubre, celebrem el Domund: dia en què, d’una manera especial, l’Església universal prega pels missioners i col·labora amb les missions. El lema escollit per a aquest any –Missioners d’esperança entre els pobles– s’encarna en els homes i dones cridats a esmerçar la seva vida en l’anunci de l’Evangeli. Gràcies a aquesta solemnitat que ens congrega, recordem que, sense els missioners, no és possible sostenir aquesta dimensió transcendental i constitutiva de l’Església.
Com n’és d’important testimoniar l’esperança de Crist Ressuscitat davant la mirada d’una humanitat que, moltes vegades, es vesteix de tristesa i nuesa! Això ho fan els nostres missioners cada dia, en cadascun dels racons del món on Déu escriu els seus noms.
En la seva pell gastada, que habita revestida de la túnica d’una sola peça del Senyor, es renova l’experiència itinerant del poble d’Israel: «Déu nostre, quan sortíeu guiant el poble, quan avançàveu pel desert, la terra tremolà i el cel fou generós. Això succeí davant de Déu, el Déu d’Israel. Això fou el Sinaí! Vos, Déu nostre, vau fer caure una pluja abundant per refer els vostres camps esgotats, vau allotjar-hi la vostra família; vau preparar la terra per als pobres, Déu nostre, donant-li fertilitat» (Sal 68, 8-11).
El seu amor no s’extingeix mai, perquè reposa a l’ombra d’una esperança que té relació amb l’anhel de felicitat que Déu ha posat en el cor de tot home (cf. Catecisme de l’Església Catòlica, 1818). I qui posa la seva confiança en Ell, mai no és defraudat, perquè el seu goig és més profund que les esquerdes de la solitud, més fort que les pors i més lluminós que qualsevol nit fosca. I en aquest sant misteri, el cor aprén que esperar en Crist és començar a reposar en l’eternitat.
«Déu ens vol a tots units en una única família», deia el papa Lleó XIV a l’inici del seu pontificat. Perquè el seu somni és que tots siguem una sola família, que siguem fills i germans cridats a caminar junts sense deixar ningú enrere. Els missioners, a qui avui celebrem, es converteixen en signe viu d’aquesta unitat.
* Sergi Gordo és bisbe de la Diòcesi de Tortosa
- Castellón activa la alerta por riesgo de granizo y tormentas intensas
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- Un nuevo atropello en Castellón hace saltar las alarmas: Trasladan al joven peatón al hospital
- Reencuentro 50 años después: exalumnos de un colegio de Castellón se reúnen en una emotiva comida
- La subida de los precios en esta campaña despierta el interés por rejuvenecer las fincas de clemenules
- Un exedil de Vox y la presidenta de un colectivo LGTBI crean un nuevo partido en Vila-real
- Productos de Castellón, los mejores': el Ayuntamiento reparte 600 porciones de coca de tomate
- Papas García, Suavina, longanizas secas y una gaiata de cerámica, regalos para 'vender' Castelló