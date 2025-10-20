El trabajo es lo que mueve este precioso planeta llamado Tierra. Mientras no se invente algo que lo sustituya, es lo que genera bienestar a sus habitantes. Hasta ahí seguro que estamos todos de acuerdo. En lo que no estamos tan de acuerdo es en cómo se reparten las cosas, y digo cosas porque si escribo riqueza, a algunos les puede sonar mal. La mayoría también estamos de acuerdo en que está mal repartido ya que, entre unos pocos manejan el gran capital, mientras muchos pasan hambre y otros trabajamos por un salario que apenas nos da para llegar a final del mes y, si queremos animarnos solos, podemos pensar que aún hay gente peor.

El otro día leí que el hombre más rico del mundo posee más dinero que el 53% de sus compatriotas de EEUU, solo una persona. A mí, personalmente, no me parece justo. Si miramos a nuestro alrededor solo veo ciudadanos pasándolo mal, con los problemas del día a día como la compra de una vivienda, alquileres por las nubes, precios de venta desorbitados y el IPC, que es el peor enemigo de los trabajadores.

Cada vez hay más desigualdad, el deterioro de los servicios públicos... y así seguiría con un sinfín de problemas. Esta desigualdad está causando el deterioro de la sociedad tal y como la hemos conocido hasta ahora. Si no lo remedian los gobiernos, del color que sean, o se ponen de acuerdo para tomar cartas en el asunto en vez de estar en el «y tú más», iremos rumbo hacia lo desconocido.

Porque ante esta desesperación justificada que sufre la ciudadanía, solamente puede pasar que se pierda la esperanza y que en las elecciones se elijan partidos que separan la sociedad en trozos, según su procedencia. Todo dependerá del nivel de desesperación.

El problema se llama desigualdad. La desigualdad nos va a acarrear muchos problemas que ya saben nuestros políticos y, a pesar de eso, siguen sin ponerse de acuerdo en lo esencial. Se ha perdido el sentido de Estado, que es velar por los intereses de sus habitantes, por la convivencia, porque todos estamos aquí en este país maravilloso y que es de todos. Los ciudadanos elegirán en las urnas el reflejo de su desesperación, con todo su derecho al voto.

* Vicente Chiva es secretario general de UGT Comarques de Castelló