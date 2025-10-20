Los mejores alcaldes de Onda son los niños, que nadie lo dude. La mirada más clara, la sinceridad más arrolladora y la imaginación más desbordante son siempre las suyas. Por eso, en Onda nos tomamos muy en serio todas las propuestas que nos realizan a través del Consejo de la Infancia, que son muchas y todas ellas muy interesantes.

En este espacio de diálogo sincero en el que nuestros niños son los protagonistas y los políticos corremos para tomar buena nota de todas sus sensacionales ideas, se planteó el pasado lunes una idea que nos encantó: dotar de sombras a todos los parques infantiles y espacios de juego en Onda. ¡Sensacional propuesta!

Nos encantó y la vamos a incorporar a los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Onda para el próximo ejercicio de 2026. Palabra dada y palabra cumplida para que muy pronto sea una realidad en nuestra localidad.

Una idea –la de nuestros chicos– en total consonancia con las últimas iniciativas que hemos impulsado desde el Ayuntamiento, como el plan municipal de renaturalización de calles y plazas públicas, o la propuesta de climatización de todos nuestros centros escolares, que incluye la incorporación de arbolado y zonas de sombra en todos sus patios.

Los parques infantiles, esenciales

Los parques infantiles son esenciales para nuestros niños. Son su espacio de juego seguro y controlado, su lugar para socializar y crecer como ciudadanos. Por eso, ante el inexorable avance del cambio climático y el evidente aumento de las temperaturas que sufrimos año tras año, es imprescindible proteger climáticamente estos espacios tan esenciales en su crecimiento y tiempo de juego.

Por todo ello, nos pareció brillante la propuesta que nos brindaron en la pasada reunión del Consejo de la Infancia y, por supuesto, nos comprometemos a llevarla adelante sin dilaciones.

Onda es el reflejo de sus ciudadanos y, sin duda, los niños de Onda están claramente comprometidos con el cuidado y el respeto del planeta Tierra, con el cuidado de nuestra naturaleza y de los animales y con el amor por nuestras montañas. Y si ellos lo están y lo quieren, su Ayuntamiento va a hacerlo realidad.

Nunca hemos tenido mejores alcaldes que nuestros niños, y lo más inteligente es llevar adelante sus propuestas. De esta manera, el próximo año podrán jugar en sus parques infantiles sin que el calor se lo impida. Porque ellos marcan el camino. Y nosotros lo ejecutamos.

¡Adelante!

* Carmina Ballester es alcaldesa de Onda