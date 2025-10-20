¿Nos odia?

Es la pregunta que cabe hacerse ante la actitud de Pedro Sánchez frente a todo lo valenciano. Quizás sea por su vergonzosa huida de Paiporta o quizás venga de antes, aunque es raro si era tan amigo del valenciano Ábalos, con el que seguro se lo pasaba bien. Le importamos un pito porque parece renunciar a ganar las elecciones aquí, presentando a su vasalla Diana Morant, que no tiene nada de defensora de los valencianos y mucho de servil. La realidad es que no atiende ninguna de nuestras reivindicaciones ni parece que piense hacerlo. Qué asco ver a Albares negando nuestra lengua ante Alsina, aunque parece que todo eso les da igual porque lo hacen con frecuencia.

Además, desde Zapatero, estamos infrafinanciados. Somos los peores de España con 1.300 millones de euros menos de lo que nos corresponde y ni hacen un nuevo modelo, a pesar de las promesas, ni fondo de remuneración ni FLA extraordinario. Y ni siquiera pagan las ayudas a los afectados de la dana, lo que era previsible dadas las experiencias anteriores, como el volcán de la Palma. Se promete mucho, es gratis, no se cumple nada. Ahora nos la quieren clavar con la quita que, para nosotros, es ridícula. Mientras, a los catalanes, por sus siete repugnantes votos, les da lo que quieren y, en ese altar, nos sacrifica con frecuencia. Nos insulta, nos menosprecia y nos discrimina y aún querrá que le votemos. Pues lo suyo sería que no le votara nadie y quien lo haga que sepa que está colaborando con esta injusta aberración.

* Joaquín Serrano es notario y doctor en Derecho