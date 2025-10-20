A quienes gobernamos pueblos pequeños, como es el mío, la Pobla de Benifassà, no nos hacen falta grandes discursos para decir a la cara la verdad. Ni damos vueltas a las cosas ni tratamos de maquillarlas, hablamos con el conocimiento de haber sufrido un problema y el derecho a exigir una solución.

Hoy, la Pobla de Benifassà ha vuelto a la normalidad gracias a que hubo quienes reconocieron que la dana de 2024 no fue una invención para cobrar dinero. Quienes acreditaron que la catástrofe se cernió sobre nuestro pueblo del mismo modo que lo hizo sobre El Ballestar. Caminos destrozados, infraestructuras dañadas y problemas incapaces de resolver desde un ayuntamiento que tiene mucha voluntad pero muy poco dinero.

Y ahí estuvo presente la Diputación Provincial de Castellón y la Generalitat valenciana. Presentes a la hora de ayudar y activos a la hora de ejecutar. Porque los más de 400.000 euros concedidos a este ayuntamiento que presido y a la entidad menor del Ballestar hicieron posible que tras la catástrofe recuperáramos el ánimo y la actitud, y no solo eso, también las infraestructuras tan vitales para volver a la normalidad. Por todo ello, gracias.

Hoy nos preguntamos dónde está Pedro Sánchez. Porque el presidente del Gobierno de España no solo no oyó nuestras demandas para reconocer un problema de extrema gravedad y aportar las soluciones que se esperan del Estado. Es que nos excluyó. Y este alcalde, este pueblo y también El Ballestar, no son más que nadie, pero tampoco menos.

Que a nadie se le olvide.

* David Gil es alcalde de la Pobla de Benifassà