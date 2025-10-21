Opinión | LA RÚBRICA
229 raons per a eixir contra Mazón
El 29 d’octubre farà un any de la dana que va arrasar la nostra terra, deixant un rastre de 229 morts, centenars de famílies trencades i milers de milions en pèrdues. Aquell dia, alcaldes i alcaldesses, sense focus ni fotos, i el Govern d’Espanya van estar al peu del canó. Però faltava un tercer factor en l’equació, el govern de Mazón.
Dotze mesos després, res ha canviat. El president que va preferir allargar la seua festa al Ventorro continua amagat i repudiat per la ciutadania. El seu Consell, a més, continua negant-se a demanar perdó a les víctimes i, el que és pitjor, les insulta. Han tingut la poca vergonya d’acusar-les de polititzar el seu dolor per assenyalar-los com a responsables d’haver avisat tard i mal a la ciutadania de la barrancada mortal que venia. Per assenyalar també consellers com Camarero i Martínez Mus que van preferir anar-se’n de premis a protegir la gent que moria ofegada a les residències o a les carreteres.
Justícia i respecte
Per això, este dissabte els socialistes eixirem al carrer. I no estarem sols. El poble valencià tornarà a cridar ben alt i ben clar que no accepta un govern sense cor ni ànima. Que cada vida segada mereix justícia i respecte.
Eixirem per les víctimes, per la memòria i per la dignitat d’un poble fart de mentides. Fa 19 anys ens van manipular amb l’accident del metro per a salvar la visita del Papa; ara ho fan amb la dana per a fer Feijóo president. I el denominador comú és el mateix: el PP, el Perill Públic.
Este dissabte ens veiem als carrers de València. Perquè no oblidem ni perdonem que abandonaren el poble a la seua sort. Perquè volem un Consell que assumisca els seus errors i que se centre en la reconstrucció dels pobles i no la personal de Mazón. Perquè volem justícia, memòria i decència. Perquè esta terra mereix un govern que senta, que escolte i que actue amb humanitat. I eixe govern serà socialista, el de Diana Morant.
Per les víctimes, per la dignitat i pel futur. Mazón, dimissió!
Secretària d’Organització del PSPV-PSOE de Castelló
