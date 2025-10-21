Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
La nova onada
Quan el tribunal suprem dels EEUU va resoldre que el president del país era immune per aquells actes que oficialment feia en l’exercici del seu càrrec encara que es declararen il·legals, varen cometre l’atropellament més gran, contra la democràcia i el parlamentarisme de la nació. Amb eixe acte, li van regalar la impunitat al nou president, pagant-li el seu nomenament com a jutges del tribunal suprem. Les ordres executives, de Trump, en l’exercici del seu càrrec, semblen una recreació d’atemoridora comparable a l’autoritat executiva de Hitler, on les seues decisions i les seues paraules estaven per damunt de la llei, subordinant el parlament i els funcionaris a la seua voluntat suprema.
Ètica pluralista
Hitler, com ara fan Trump, Netanyahu, Putin, Milei, Bolsonaro, Orbán, Le Pen, Meloni, Abascal i altres, es va dedicar a desmantellar la nou nascuda democràcia anul·lant la seua ètica pluralista. Avui la nova fornada política, crema en la pira mediàtica a aquells que es neguen a seguir les directrius visionàries del líder. Si analitzem les seues accions, tots combreguen amb la mateixa idea: l’aniquilació de la democràcia plural i l’establiment d’un nazionalisme autocràtic. Tots persegueixen el mateix objectiu sota el lema E pluribusunum (De molts, un), que ells han transformat en una pretensió política, intolerant, autoritària, racialment pura i ideològicament homogènia. Una dictadura regida per un personatge prepotent.
Com diu la cançó La Puerta de Alcalà: «Todos los tiranos se abrazan como hermanos». Les societats que han viscut i patit les dictadures i les guerres no deuen tolerar que ens furten la poca llibertat que hem aconseguit, perquè com va observar el filòsof Karl Popper en 1945, si es vol una societat tolerant, aquesta ha de ser intolerant amb la intolerància, i aquesta intolerància és totalment contrària a la creença o la idea de sentir-se una societat elegida, siga el poble, la classe o la raça. Si la cosa no té remei en última instància podem acollir-nos al lema del club de futbol del Benfica In godwe trust (en Déu confiem) de què la moda de camisa blanca, corbata roja i vestit blau passe prompte com va passar la moda camisera dels anys vint del segle passat, de colors negre, blau o marró.
- Hallazgo macabro en Castellón: encuentran un cadáver en un contenedor
- Estos son los 12 proyectos 'top' en Castelló para los dos próximos años
- Le pillan 'in fraganti' en su coche con cocaína y éxtasis en la Fira d'Onda
- Peñíscola atrae a más de 10.000 amantes de las dos ruedas
- Un nuevo atropello en Castellón hace saltar las alarmas: Trasladan al joven peatón al hospital
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- Directo: Espadas en alto en el Castellón-Albacete del SkyFi Castalia
- Furor por ser funcionario en Castellón: de las academias a las oposiciones