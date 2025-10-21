Responsabilidad en tiempos de alerta

En ocasiones, la responsabilidad pesa más que la ilusión. En municipios como Nules, donde las fiestas forman parte de la identidad colectiva, tomar la decisión de suspender actos festivos nunca es fácil. Sin embargo, cuando la Agencia Estatal de Meteorología y la Secretaría Autonómica de Emergencias decreta alerta naranja por lluvias, el deber de las autoridades locales va más allá de preservar la tradición: se trata de proteger la seguridad de todos.

La fiesta es alegría, convivencia y orgullo de pueblo, pero también implica concentración de personas, infraestructuras temporales y desplazamientos. En un contexto de inestabilidad meteorológica, esos mismos elementos pueden convertirse en factores de riesgo. Tomar medidas preventivas (aunque impopulares) es un ejercicio de responsabilidad que debe entenderse como una muestra de respeto hacia la ciudadanía, no como una privación injustificada.

En tiempos de emergencia, la rapidez y la firmeza en la toma de decisiones son esenciales. Dudar o postergar la suspensión de un acto ante una alerta meteorológica puede tener consecuencias graves. A veces, la mejor gestión no es la que se ve, sino la que evita que algo ocurra. Y en estos casos, la prudencia siempre debe prevalecer sobre la improvisación o el deseo de mantener el programa festivo a toda costa.

Resulta comprensible la frustración de quienes esperan con entusiasmo cada año estos días de celebración. Pero conviene recordar que las fiestas volverán, mientras que la seguridad, una vez comprometida, no se recupera con facilidad. La madurez de una comunidad también se mide por su capacidad de comprender estas decisiones, por incómodas que resulten.

No es miedo

En definitiva, suspender actos festivos en Nules ante una alerta naranja no es un gesto de miedo, sino de responsabilidad. Proteger a los vecinos y visitantes, prevenir daños y garantizar que las fiestas puedan disfrutarse en otro momento es, sin duda, la mejor manera de honrar el espíritu de un pueblo que sabe cuidarse y mirar por el bien común.ace un año ya hemos visto, en pueblos vecinos de Valencia, lo que ocurre cuando no prima la responsabilidad.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista