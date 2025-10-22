Biblioteques locals

Opinión | AL DIA
No cal fer l’elogi ací de les biblioteques. Qui més qui menys, fins i tot aquella gent que no hi posa mai els seus peus en una sap de la importància que aquestes institucions tenen per al saber.
És una qüestió indiscutible que ha arribat dins la cultura popular. Les biblioteques importen.
Però en aquest tema, com en massa d’altres, sembla que la classe política estiga una vegada més separada dels interessos de les masses i preocupada únicament en les seues cuites personals. Ai mare!
Certament que no tots els polítics són iguals d’insensibles. I que també hi ha al darrere de les seues decisions el fotut problema de la burocràcia. Però deixem-ho estar i em centre ara en una situació.
El de la de la capital de la Plana i que, per sort no és extensible arreu. Perquè hi ha pobles on aquests centres de cultura funcionen. I fins i tot molt bé. Però no en Castelló capital.
Tancada
De forma general hi funcionaven dos grans biblioteques. La municipal i l’estatal. Ara de la primera, i des de fa massa temps, no en sabem res excepte que està tancada i no ofereix cap servei com ho feia abans. Respecte a l’estatal, la seua situació tot i no ser tan dramàtica no deixa de resultar una mostra més de la despreocupació de les administracions públiques. En aquest cas el problema és que des de fa massa temps, més de sis mesos ja, al fons de la biblioteca no arriben les novetats que apareixen al mercat del llibre. Un dia i un altre el personal s’esforça per canviar els volums, de treure vells llibres dels prestatges per donar l’aparença de novetat. I prenen iniciatives imaginatives per tal de mostrar el que tenen. Però un dia i una altre es troben amb la manca de novetats que oferir. Fan bon treball.
De veres que una capital com aquesta només té eixa oferta, tan minsa i desfeta, de llibres? Podem queixar-nos de la situació del món, de les guerres i la gent que pateix. Però fins i tot en moments de misèria les biblioteques han ajudat la gent a eixir del seu quotidià per mirar sobre altres mons. No n’hi ha dret que en un país ric, tinguem tanta penúria cultural.
Sociòleg i traductor
