La Diputación que resuelve

El Gobierno de España, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, aprobó el 31 de marzo de 2022 una nueva ley para gestionar los residuos. Con su mayoría, alumbró un nuevo marco normativo, la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que cargaba al contribuyente con un nuevo impuesto que Europa nunca exigió.

Este nuevo marco legislativo suponía, además de mayores cargas económicas para las familias, nuevos retos para los más pequeños. Esos municipios a los que esta institución escucha son a los que ayudamos y protegemos. Tratando de resolver los problemas que otros crearon sin explicarles cómo atajarlos.

Y es así como nos pusimos a trabajar desde el minuto uno para que esta provincia cumpliera con una injusta ley de residuos. Y nos dedicamos, con especial implicación, a los municipios de menos de 20.000 habitantes, un total de 84, con el reto de que se garantizaran un servicio de recogida de residuos ajustado a normativa.

El 14 de septiembre de 2024, tras la aprobación definitiva del Reglamento del Servicio de gestión de recogida de residuos en municipios de la provincia de Castellón, establecimos las soluciones. Y ayer, martes 21 de octubre, en pleno, dimos luz verde a la licitación del servicio que permitirá regularizar la recogida de residuos en los primeros 59 municipios de la provincia. Un procedimiento que da respuesta a 29.373 habitantes.

Las soluciones llegan de la vocación de servicio público de una institución que es abanderada de una tierra cuajada de pequeños municipios que hacen grande a la provincia. Es a ellos a los que nos dirigimos, mirando a los ojos de la gente para garantizarles respuestas útiles a problemas graves sobrevenidos.

Desafío

Y la nueva ley de residuos del PSOE no solo ha supuesto un mayor cargo para el bolsillo de los contribuyentes, también un desafío a la hora de cumplir las condiciones estipuladas en el nuevo marco normativo.

El consenso ha sido el objetivo, porque el desafío era el de auxiliar a quienes lanzaron un SOS desesperado. Y con esa bandera hemos dado un paso más que decisivo para resolver los problemas de municipios de la Plana Alta, Alto Mijares y Els Ports-Maestrat.

La gestión realizada por esta Diputación supone una inversión de 3,2 millones de euros, dirigida a reforzar a los más pequeños y decidida a mejorar los servicios que se prestan a los castellonenses. En esta primera fase damos cobertura a 25 poblaciones del área de Els Ports-Maestrat, con un importe anual de 1.199.325,59 euros; a seis localidades del Alto Mijares, con un presupuesto de 368.843,78 euros; y por último a 28 localidades de la Mancomunidad del Alto Palancia, cuyo coste anual se eleva a 1.714.653,48 euros.

Cumplimos con los criterios establecidos por el Gobierno del PSOE habilitando islas completas de contenedores y requisitos exigentes en cuanto a los objetivos de recuperación de materiales generados, el conocido como reciclaje. Porque ahora, el nuevo marco normativo, nos obliga a replantear los sistemas tradicionales de recogida y a revisar el uso de tecnología. Porque ahora el reto es un control efectivo de los servicios para que el usuario se implique y se fomente el pago por generación.

Obligaciones

Metas ambiciosas que exigen una inversión que los más pequeños no tienen. Y que esta Diputación de Castellón resuelve dando soluciones a las exigencias establecidas por el Gobierno de España. Los criterios que Pedro Sánchez definió sin tener en cuenta a los ciudadanos, a los que ha impuesto una nueva tasa, ni tampoco a nuestros pequeños pueblos, a los que ha cargado con obligaciones que económicamente son incapaces de asumir.

Nuestro objetivo es que a estos 59 municipios se sume el resto de poblaciones hasta alcanzar las 84 localidades de menos de 20.000 habitantes. Codo con codo, con atención personalizada, con asesoría directa y con una escucha que es sensible a toda esa avalancha de problemas que entendemos y tratamos de resolver. Seguimos avanzando para que nadie se quede atrás en nuestra provincia.

Porque de eso se trata. De garantizar nuestra provincia que cumplimos la ley, por imperativo, pero no por ello dejamos de cuestionar la sensibilidad de un Estado que solo aparece cuando se trata de cobrar y desaparece cuando lo que se le exige es invertir, porque es su deber.

A la espera de unos Presupuestos Generales del Estado que desde 2022 no han vuelto a debatirse en el Congreso para su aprobación, la Diputación de Castellón camina sólida y decidida a forjar una provincia de Castellón capaz, eficaz y resolutiva. Que no se amilana ante los problemas, sino que se crece para resolverlos.

De vuestra mano, unidos, lo conseguimos cada día.

Presidenta de la Diputación de Castellón