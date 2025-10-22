Burriana está inmersa en una profunda y visible transformación urbanística y en una rehabilitación general que afecta a todos los inmuebles municipales. No hay rincón que no haya notado esta nueva forma de gestionar y de invertir en calles y los edificios.

Un ejemplo más es la remodelación de nuestro querido camí d’Onda. Esta vía, eje central de la vida cultural y social de la ciudad y enclave de edificios emblemáticos, ha sido objeto de una importante inversión destinada a devolverle su esplendor.

En este mismo entorno acabamos de estrenar la nueva fachada del Teatro Payà, un edificio que ha recibido una remodelación integral tras años de deterioro. Con una inversión total de 300.000 euros, cofinanciada en parte por la Diputación de Castellón a través del plan Impulsa y fondos municipales, hemos conseguido que el Payà vuelva a lucir, devolviendo a los burrianenses un espacio digno de la calidad de los eventos que acoge a lo largo del año.

Casi al mismo tiempo hemos sacado a licitación el Quiosco del camí d’Onda después de una reforma significativa, donde hemos renovado completamente el mostrador, la carpintería, y lo más importante, hemos instalado nuevos aseos. Todo, para reactivar la actividad económica en este punto de encuentro ciudadano y cultural.

Así estamos actuando sobre un tercio del futuro corredor verde de la ciudad. Un proyecto sobre el que estamos trabajando para conectar el Mercado Municipal hasta el Teatro Payà a través de un nuevo espacio a la altura de lo que merecen los vecinos.

Servicios de calidad

Esta extensa oleada de mejoras no es un hecho aislado. Se está llevando a cabo en toda Burriana: el antiguo pabellón de la Bosca, el Trinquet Municipal y el Archivo Municipal ya no sufren las goteras; nuestra piscina municipal incorporará un nuevo sistema de deshumectación, hemos renovado la cantina del campo de fútbol e incluso el consistorio ha sido objeto de reformas. A esto se suma la revitalización de nuestro patrimonio: este año, tras las 17 reformas subvencionadas en las fachadas modernistas de nuestro casco histórico de la edición anterior, vamos a financiar la rehabilitación de 10 viviendas más. Se trata de un amplio abanico de actuaciones con el objetivo de ofrecer servicios de calidad a los vecinos y revitalizar la vida del centro de la ciudad.

Este es solo uno más de muchísimos ejemplos que demuestran que la forma de gobernar y gestionar ha dado un vuelco. Estamos acabando con la dejadez en la que se encontraba la ciudad en los últimos años para construir la Burriana que todos deseamos. Una ciudad que invierte en su patrimonio y en el bienestar de sus vecinos.

Alcalde de Burriana