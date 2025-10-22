Donde Vox influye, todo cambia

No sé por qué será, pero me da que donde Vox influye, las cosas cambian. Donde no, hay un simple cambio de color, del azul al rojo, y del rojo al azul. En el caso del rojo, siempre algo más amoratado o anaranjado. No sé qué es peor, si el comunismo o el separatismo. Quizás es lo mismo porque ambos pretenden diluir el concepto de persona con sus aberrantes leyes de género, y disolver la España que conocemos cediendo un poder descomunal a las autonomías que, cuanto más beligerantes contra la historia patria, las instituciones y la unidad nacional, mucha más tajada sacan.

Agravio

Pero allí donde está Vox se aprueban leyes y mociones, como en Les Corts Valencianes, en las que se elimina, de acuerdo con las recomendaciones de la Real Academia Española, el lenguaje de género. O donde se elimina la Comisión parlamentaria LGTBI+ y se transforma en una de Familia y Políticas Sociales. O donde se aprueba que, en las estadísticas que publica la Generalitat, se indique la nacionalidad de los perceptores de ayudas públicas. Con esto último tendremos datos contrastados del agravio que se está produciendo contra los nacionales debido a la inmigración ilegal masiva y descontrolada.

Yo añado más. Invito a cualquier ciudadano a que pregunte a cualquier Policía de Castellón la estimación que hace del porcentaje de detenciones que se produce comparativamente entre españoles y extranjeros. Les aseguro que se asombrarán. Pero al Gobierno no le interesan esos datos porque dan la razón a Vox que viene denunciando lo que los españoles ven a diario.

Portavoz de Vox en Castellón