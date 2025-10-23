El fin del clic

El navegador, ese lugar donde comenzó todo, vuelve a estar en el centro del cambio. OpenAI acaba de presentar Atlas, su nuevo navegador impulsado por ChatGPT, y Perplexity le sigue de cerca con Comet. Mientras tanto, Google ha activado en Europa su modo IA, integrando Gemini en Chrome, permitiendo un ejercicio más próximo a la conversación con internet que a la mera exploración. Tres movimientos que, en conjunto, dibujan el inicio de una nueva carrera: la de convertir la web en un espacio guiado por inteligencia artificial.

Durante casi dos décadas, desde la llegada en 1998 de Google, hemos navegado igual por las aguas del conocimiento ilimitado: escribir, buscar, visitar los enlaces sugeridos, ordenados por un algoritmo dinámico de relevancia. Hoy esa secuencia comienza a romperse de manera irrevocable. Atlas propone un modelo donde la IA acompaña cada paso, interpreta, automatiza tareas y permite «hablar» con las páginas. Comet hace lo propio desde la búsqueda, ofreciendo respuestas argumentadas y citadas. Y Google, a su vez, da un nuevo impulso a su estrategia de diversificación de Gemini con un modo que lleva la IA a su núcleo, capaz de resumir, comparar y sugerir sin abandonar la pestaña. La diferencia ya no está en quién tiene más resultados, sino en quién traduce mejor la intención del usuario.

Optimización

Esto redefine todo el ecosistema: la información, el tráfico, la publicidad, la atención. Si antes competíamos por un clic, ahora competiremos por una conversación. Las marcas, los medios y los profesionales deberán aprender a posicionarse en entornos donde el algoritmo no solo muestra, sino que explica y decide qué vale la pena leer. La optimización para buscadores se transforma en optimización para inteligencias: pasamos del SEO y el SEM a campos como el AIO (Artificial Intelligence Optimization) o el AIE (AI Experience).

La web ya no será un mapa que exploramos, sino un espacio que se despliega a medida que lo pedimos. Y mientras la IA aprende a navegar por nosotros, conviene que no olvidemos hacerlo también por nuestra cuenta y conservar nuestro propio criterio.

Director y chief strategy officer de Twelfhundred. Profesor UJI