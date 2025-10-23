Opinión | LA RÚBRICA
Desgavell de govern
El mes passat, per aquestes dates, celebràvem el ple del debat de l’estat de la ciutat, un moment per fer balanç de com està Castelló i també per fer propostes. Va ser en el debat del 2022 quan, des de Compromís, vam posar sobre la taula que calia un nou Hospital General de Castelló amb habitacions d’ús individual. Aleshores ens van arribar a dir que érem oportunistes, i ara, tots ho reclamen.
Promeses
Més enllà de les promeses que el govern de la dreta mai acaba de complir, va quedar en evidència que són el govern del desgavell, un desficaci que no saps per on agafar-lo. Ortolá parlava dels assessors de la Moncloa, quan el primer que van acordar PP i Vox va ser fixar-se un sou de més de 61.000 euros anuals i augmentar els assessors de govern de 16 a 18 en l’Ajuntament. El regidor d’Urbanisme, Sergio Toledo, desconeixia que, per fer un pla urbanístic especial, cal que el Pla General estiga aprovat (i el PP va votar en contra).
Però la palma se la va endur l’alcaldessa, qui va començar prometent baixades d’impostos que, dies abans, el seu regidor d’Hisenda ja havia dit que no farien i, efectivament, no les han fet. Va dir també que apostava per les energies renovables, però al pressupost no hi destinen ni un euro. De fet, quan Compromís presentem esmenes per posar diners, ens voten en contra. I per acabar, va traure pit del pla d’adequació de façanes, una promesa electoral del PP que va ser un fracàs tan estrepitós el 2024 que el 2025 van decidir eliminar la partida. En definitiva, un desgavell d’alcaldessa que no sap què fa el seu govern ni coneix el pressupost del qual parla.
Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló
