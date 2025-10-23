El poder de la lluvia

Hay un poder silencioso, imprevisible y, a la vez, profundamente necesario que a veces olvidamos hasta que se hace presente: el poder del agua. En las pasadas fiestas patronales en honor a la Virgen de la Paciencia, lo hemos vivido de nuevo con intensidad. La lluvia, tan deseada para nuestros campos y acuíferos, llegó en el momento menos oportuno, obligándonos a interrumpir o aplazar varios actos festivos, especialmente los taurinos, que tantos vecinos y visitantes esperaban con entusiasmo.

Sé que muchos sentisteis la misma frustración que todos en el Ayuntamiento compartimos. Sin embargo, quiero destacar el gran esfuerzo que hemos hecho. Junto al concejal de Fiestas y funcionarios municipales, para reorganizar el programa y conseguir las autorizaciones necesarias de la conselleria que permitieron celebrar los eventos taurinos este pasado fin de semana.

Además, hemos decidido que la mascletà que estaba prevista para el 9 d’Octubre se disparará el Día de la Constitución, uniendo así dos fechas que celebran nuestra identidad y nuestra historia. Otros actos también se reubicarán en nuevas fechas, para que nadie se quede sin disfrutar de lo que con tanto cariño se ha preparado durante meses.

Adaptación

El agua tiene la virtud de recordarnos que no todo depende de nosotros, que la naturaleza impone sus tiempos y que debemos convivir con ella desde el respeto. Pero si algo define a Oropesa del Mar es su capacidad de adaptación, su alegría y su empeño en seguir adelante.

A todos los aficionados taurinos, a las peñas y a cada vecino que ha mostrado comprensión y paciencia, quiero darles las gracias. Y a las reinas, damas y festeros decirles que volveremos a llenar las calles de emoción, música y tradición. Porque la lluvia podrá haber frenado momentáneamente nuestras fiestas, pero no ha apagado nuestras ganas de celebrarlas.

El agua tiene poder, sí, pero nosotros, como pueblo, tenemos algo aún más fuerte: la unión, la ilusión y la paciencia para seguir celebrando fiestas con la dedicación, compromiso y seguridad del espíritu festivo que nos une.

Alcalde de Orpesa