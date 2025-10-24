Hablar de Carlos Mazón es hablar de incapacidad, negligencia, prepotencia y, sobre todo, peligro. Hablar de Begoña Carrasco es postureo, rodillo, propaganda y, sobre todo, sumisión, no ya a los socios ultras que tienen en el gobierno municipal, sino también a su indigno jefe del Consell.

4.472. No es un número al azar. Son las mujeres de Castelló de la Plana que han quedado desamparadas porque nadie desde la Conselleria de Sanitat las llamó para realizarse el cribado de cáncer de mama.

Los datos en la provincia de Castelló son demoledores, con un total de 48.645 mujeres elegibles que estaban en el listado para ser llamadas y hacerse la prueba. De todas ellas, nada menos que 10.500 mujeres han sido víctimas de la negligencia de Mazón y su conseller de Sanitat, Marciano Gómez... porque nadie las llamó.

Respecto a la ciudad de Castelló, de 25.770 mujeres elegibles, Mazón dejó desasistidas a 4.472. Es decir, que casi una de cada cinco mujeres de nuestra ciudad que tenía que haberse realizado esta revisión de cáncer de mama fue ignorada. Demoledor.

Caos

Lo hemos visto en Andalucía, lo vemos en la Comunitat Valenciana. Donde gobierna el Partido Popular el caos es demoledor, con la sanidad pública siempre en la UCI en especial porque el PP no cree en ella.

Y a ello se une el silencio cómplice de Begoña Carrasco, incapaz de levantar la voz ante Mazón en una cuestión de gran relevancia como es la salud de las mujeres de Castelló. Menos fotos, señora alcaldesa, y más reivindicación.

Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló