Almassora impulsa las compras de proximidad

Almassora celebra una nueva edición del Día del Comercio Local, una fecha que, más allá de su carácter simbólico, representa nuestra convicción de que el comercio de proximidad es uno de los pilares que sostienen la vida económica de nuestro municipio. Detrás de cada escaparate, de cada mostrador, de cada sonrisa que nos recibe cuando cruzamos la puerta de una tienda, hay personas que apuestan por nuestro pueblo, que generan empleo y ayudan a dinamizar nuestras calles.

Como alcaldesa, me enorgullece ver cómo nuestros comercios siguen resistiendo, innovando y creciendo, incluso en tiempos en los que la competencia global y las compras on line parecen imponerse. No podemos olvidar que las nuevas tecnologías a veces se olvidan de aspectos tan importantes como la confianza, la atención personalizada y el trato humano que encontramos en nuestros establecimientos más cercanos.

Por eso, desde la concejalía de Comercio, que dirige mi compañera Silvana Rovira, hemos querido que esta semana sea un homenaje a todos esos comerciantes que cada día levantan la persiana con ilusión. A través de iniciativas como el sorteo de vales de compra, un desayuno coloquio, el reparto de bolsas reciclables o un sabroso taller de cocina en el Mercado, queremos poner en valor su esfuerzo y reforzar el vínculo entre el comercio local y la ciudadanía.

Medio millar de comercios

Creemos en un modelo de municipio sostenible, vivo y con identidad, y eso pasa por seguir apoyando a casi el medio millar de comercios que tenemos en Almassora. Siempre van a tener la mano tendida de este Ayuntamiento, el de todos, para impulsar acciones encaminadas a fomentar las compras de proximidad. Además de las iniciativas previstas esta semana, realizamos durante todo el año showcookings, jornadas y cursos, reparto de abonos para el párking por comprar en el mercado, colaboraciones con centros educativos para organizar campañas de promoción comercial, la Ruta de la Tapa y el Vino, el concurso de escaparates o la Feria de Navidad.

Hoy, más que nunca, quiero invitar a todos nuestros vecinos a mirar hacia lo nuestro, a realizar sus compras en el comercio local. Cuando elegimos a Almassora, ganamos todos.

Alcaldesa de Almassora