Opinión | BABOR Y ESTRIBOR
Aló, presidente
Entre tanto el Consejo de Informativos del ente público RTVE continúa alzado contra la política de dirección, encabezada por el presidente José Pablo López, La 1 y La 2 siguen ganando audiencia empleando la fórmula de cualquier empresa mediática privada al uso, en este caso siguiendo con exceso de celo la doctrina emanada del propio despacho de Pedro Sánchez. De tal manera que la gran emisora propiedad del conjunto de los españoles ya es popularmente conocida como Tele Moncloa. El trabajo de López es notable y notorio en la misión de difundir la propaganda sanchista desde la pequeña pantalla mediante formatos de información/opinión que diariamente van calando en la opinión pública, siempre desde el sesgo ideológico y exprimiendo el mensaje propagandístico que más interesa al presidente del Gobierno.
Países bananeros
Uno se sienta ante la tele sintonizando TVE durante todo el día y acaba descojonándose o cuestionando la realidad del país en el que vive. Una televisión pública que dedica más del 80% del minutaje de programación a destacar lo que hace mal la oposición es homologable a cuanto ocurre en países bananeros. En esa senda, podemos llegar a ver a Sánchez en la televisión de la que se ha apropiado emulando al desaparecido Hugo Chávez con aquel Aló, presidente.
Pese a todo, los periodistas celebramos una alegría. El Consejo General del Poder Judicial ha informado negativamente sobre el anteproyecto de Ley de Secreto Profesional que nos pretende endilgar el fiel escudero Félix Bolaños.
Periodista y escritor
