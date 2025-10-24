Atrapados en la AP-7

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, reclama con insistencia al Gobierno de Sánchez los presupuestos de 2026, el pago de los 200 millones de euros adeudados a la provincia y actuaciones para frenar la regresión de la costa. Son algunas de las reivindicaciones con las que pivotará la institución provincial y el PPCS en esta segunda parte de la legislatura con la vista puesta en las elecciones de 2027.

Pero hay una cuestión no menos urgente que parece olvidada y que debe ponerse en el centro del debate político: la necesidad de culminar la autovía del interior, la A-7. Con una nacional 340 tercermundista, hoy la única comunicación real de la provincia con Cataluña y Europa por carretera es la AP-7. La liberalización del peaje ha convertido lo que era una vía rápida y segura en una carretera lenta, congestionada y peligrosa. Basta circular por ella a cualquier hora del día para comprobar que la saturación no solo retrasa el transporte de mercancías y de personas, sino que multiplica los riesgos de accidentes. Esta misma semana el enésimo percance a la altura de Xilxes, con tres coches implicados y largas retenciones.

En un reciente viaje a Barcelona llegué a contar 12 camiones de gran tonelaje, 12, en dirección Valencia, uno detrás de otro, como si de un tren se tratase. De ahí también la necesidad de acelerar ese corredor de mercancías que nunca llega.

Debate

¿Realmente se valoraron las consecuencias de aquella decisión? Teníamos una autopista de pago, sí, pero fluida y relativamente segura. Ahora tenemos una gratuita convertida en un cuello de botella permanente. Esta situación obliga a abrir un debate serio sobre la necesidad de completar la A-7 como alternativa estratégica y segura.

La autovía del interior no es un lujo ni una obra secundaria: es la única vía capaz de garantizar la vertebración del litoral mediterráneo. Su trazado, enlazando Castellón con Cataluña, abriría un corredor moderno, eficaz y seguro para el transporte, la economía y el turismo. No puede ser que el futuro de una provincia y su conexión con Europa dependan de una sola carretera colapsada.

Redactor jefe de Mediterráneo