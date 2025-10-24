Opinión | LA RUEDA
¡Sí, la globalización!
Hace un par de semanas aproveché este rincón para hablar, desde el humanismo, pero también desde los datos, de la gran importancia que tiene la inmigración para el desarrollo social y económico de España. La cuestión es que al hablar de las causas que la provocan, además de las legendarias, deje caer que en nuestra época y mundo, también hay que señalar lo que denomine «la globalización del sistema de producción capitalista».
Mano de obra
Bueno pues, parece ser que existe quien aprovechó una tertulia para criticar a los inmigrantes y, de paso, desbarrar sobre la mencionada causa de la globalización. Así es que, sin ánimo de ofender (no es mi estilo y, además, la gente tiene derecho a ser lo ignorante que se quiera) voy a aprovechar la ocasión para explicar, de forma sencilla y general, que quería decir. Digo, que al igual que las grandes empresas y multinacionales en la búsqueda de más beneficios, abaratamiento de costes… externalizan su producción (circunstancia que permite desarrollo tecnológico, el transporte…) a países de dudosa calidad democrática (salarios bajos, trabajo de niños, pocos derechos laborales…), también existen empresas y regiones del norte (y ese es claramente el caso de España) en el que para algunos sectores dinámicos que no se pueden externalizar, como la construcción, la agricultura, la hostelería, los servicios sociales… se importan o absorben ciudadanos extranjeros porque cubren la falta de mano de obra en ciertos trabajos y reducen costes.
Es posible que, lo dicho, no le guste o no lo entienda algún tertuliano, pero es más que evidente. Tan cierto como que la inmigración representa crecimiento y supone una aportación altamente positiva. Y para los dudan ahí están los estudios del Banco de España.
Analista político
- Un pueblo de Castellón abre su primer supermercado para evitar que los vecinos tengan que irse fuera a comprar
- Los forenses detectan dos tipos de lesiones en el exmarido de la alcaldesa de Almassora
- Un herido de 36 años en los ‘bous al carrer’ de la Fira d’Onda
- Los vecinos de Pérez Galdós: 'El contenedor donde encontraron el cadáver es el que utilizamos a diario
- La investigación sobre el cadáver de Almassora se centra en su móvil y redes sociales
- Jordi invita a Angelo a 'escapar' de Castelló en First Dates: 'Es una ciudad súper fea
- El rodaje de la serie de Netflix sobre JFV arranca en la senda donde encontraron en Benicàssim a una de las víctimas
- Adiós a uno de los restaurantes más míticos de Castelló