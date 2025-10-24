¡Sí, la globalización!

Hace un par de semanas aproveché este rincón para hablar, desde el humanismo, pero también desde los datos, de la gran importancia que tiene la inmigración para el desarrollo social y económico de España. La cuestión es que al hablar de las causas que la provocan, además de las legendarias, deje caer que en nuestra época y mundo, también hay que señalar lo que denomine «la globalización del sistema de producción capitalista».

Mano de obra

Bueno pues, parece ser que existe quien aprovechó una tertulia para criticar a los inmigrantes y, de paso, desbarrar sobre la mencionada causa de la globalización. Así es que, sin ánimo de ofender (no es mi estilo y, además, la gente tiene derecho a ser lo ignorante que se quiera) voy a aprovechar la ocasión para explicar, de forma sencilla y general, que quería decir. Digo, que al igual que las grandes empresas y multinacionales en la búsqueda de más beneficios, abaratamiento de costes… externalizan su producción (circunstancia que permite desarrollo tecnológico, el transporte…) a países de dudosa calidad democrática (salarios bajos, trabajo de niños, pocos derechos laborales…), también existen empresas y regiones del norte (y ese es claramente el caso de España) en el que para algunos sectores dinámicos que no se pueden externalizar, como la construcción, la agricultura, la hostelería, los servicios sociales… se importan o absorben ciudadanos extranjeros porque cubren la falta de mano de obra en ciertos trabajos y reducen costes.

Es posible que, lo dicho, no le guste o no lo entienda algún tertuliano, pero es más que evidente. Tan cierto como que la inmigración representa crecimiento y supone una aportación altamente positiva. Y para los dudan ahí están los estudios del Banco de España.

Analista político