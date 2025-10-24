Opinión | LA RÚBRICA
Per les 229 víctimes
Eixe matí havia de cobrir una roda de premsa del PP. Abans vaig parar a treure diners per fer-me un cafè. Però, mentre posava la targeta al caixer, em va sonar el Nokia. Era Javier Abad: «David, vine volant a la redacció! Ha hagut un atemptat a Madrid».
Abans del migdia, Mediterráneo repartia ja una edició especial. Era l’11-M de 2004.
Vint anys després, en 2024, rememorava eixe instant mentre, com a diputat, guardava un minut de silenci a la plaça de les Aules. Per les 193 víctimes i en record d’uns fets que encara tinc, com tots i totes, gravats a foc.
Perquè hi ha fets que, fixats entre sentiments d’angoixa, dolor i ràbia, mai s’esborren. Com amb la barrancada del 29-O, on el record dels plors compartits en veure arrasats els nostres pobles, o l’emoció de veure els milers de voluntaris, encara em fan un nus a la panxa.
Recordatori
Per justícia i per fer memòria de les víctimes cal rememorar els fets. I per això dimarts passat Compromís va proposar al ple de la Diputació que el dia 29 férem un recordatori per les víctimes. Però l’equip de Govern del PP (amb Vox) no només va defugir la proposta, sinó que s’ha negat a anunciar si faran, com a mínim, un minut de silenci.
S’equivoquen si creuen que s’oblidarà. Mai oblidarem. S’equivoquen si creuen que callarà el clam infatigable de justícia i l’exigència de responsabilitats. No defallirem. Per això, avui a les 18.00 hores acompanyarem els familiars de les víctimes en l’exigència de la dimissió de Mazón, i dimecres que ve omplirem la plaça Major de Castelló. Per justícia!
Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló