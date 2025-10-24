Opinión | MIRADA ABIERTA
¿No es política?
Escucho en la radio a una señora que ha sufrido el problema de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Contaba que, tras una mamografía sospechosa, tuvo que esperar más de un año para una nueva prueba en la que finalmente se le diagnosticó un cáncer. Cerraba su intervención animando a participar en la manifestación convocada para este domingo de protesta por el mal funcionamiento del sistema de cribado. «No es política», decía, «es algo que nos interesa a todas las personas: el buen funcionamiento de la sanidad».
¿No es política? ¿No lo es, acaso, la gestión de los servicios a la ciudadanía? ¿Y qué es, si no, el funcionamiento de la sanidad pública? En nuestro país se ha demonizado tanto la palabra política que parece casi delictivo afirmar que se hace política cuando se exige el buen funcionamiento de los servicios públicos. Se confunde «política» con apoyo o militancia en un determinado partido, y en esa confusión interesada radica una parte del deterioro de nuestra vida democrática.
A esta desnaturalización contribuyen, paradójicamente, los propios responsables políticos y algunos medios de comunicación, cuando descalifican cualquier manifestación social o crítica ciudadana tildándola de «movilización política», como si reclamar un buen servicio público fuera patrimonio exclusivo de unos pocos. No. Reclamar una sanidad que funcione, una educación pública de calidad, una administración que responda, es hacer política en el sentido más noble del término: cuidar lo común.
Implicación cotidiana
Quizá deberíamos reconciliarnos con esa palabra. La política no empieza ni termina el día de las elecciones, sino en la implicación cotidiana de la ciudadanía en los asuntos que le afectan. Exigir que se reduzcan los tiempos de espera en un diagnóstico de cáncer, o que no se recorten recursos en atención primaria, es profundamente político. Hacer política es participar, exigir y cuidar lo común. No renunciemos a ella, porque cuando renunciamos a hacer política, otros la hacen por nosotros.
Economista
