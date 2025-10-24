Opinión | A FONDO
Vila-real, ciutat solidària
Recordant els missatges de sant Joan: «En el principio fue el verbo… No amemos ni con la palabra, ni con la lengua, sino con hechos y en verdad». Açò ens recorda que cal unir el verb amb els fets (predicar i donar gra), perquè l’acció done sentit al compromís i aquest esdevinga resultat. Poques coses generen més esperança que veure com els projectes útils es fan realitat.
A Vila-real tenim la Casa d’Acollida Sant Pasqual El Pati, nascuda del treball, compromís i la solidaritat. Aquesta setmana he tingut la il·lusió de visitar les noves instal·lacions de la cadena Cope, beneïdes i inaugurades pel bisbe Casimiro López Llorente i el CEO, Javier Visiers Lecanda, el 20 d’octubre, coincidint, com explicava el director de Cope Castellón, Raúl Puchol, amb el 58è aniversari de la primera emissió de Ràdio Popular de la Plana. Les noves instal·lacions, situades a la plaça Pinella al costat d’aquest projecte solidari, simbolitzen una nova etapa per a aquesta ràdio. Una etapa que exemplifica com la comunicació pot ser una eina poderosa per a la convivència, l’esperança i la veritat, mantenint la proximitat i reforçant la col·laboració entre institucions, societat civil i Església.
A Vila-real defensem un model de ciutat propi, basat en la defensa de lo nostre, la col·laboració públic-privada, l’aliança amb la societat civil (en aquest cas, amb el Bisbat i la Diòcesi de Segorbe-Castellón), la responsabilitat social, el lideratge compartit i la seguretat. Un model diferent del que vam trobar en assumir el govern, amb el compromís ferm de posar les persones per davant d’obres faraòniques, palaus i despilfarros. Treballem per la gent i, sobretot, pels qui més ho necessiten.
No ens posem medalles, perquè entenem que el nostre deure és administrar bé els diners públics i fer de Vila-real una ciutat solidària i compromesa socialment. Però davant la campanya de bulos i demagògia d’alguns sobre els impostos, he decidit, per transparència i per combatre aquestes mentides, explicar amb claredat en què s’inverteix. Els diners són de la ciutadania, però la seua gestió depén de qui governa i les seues prioritats. I des del canvi iniciat el 2011, la nostra ha sigut sempre posar les persones al centre i garantir la igualtat d’oportunitats.
Cope, amb la seua vocació comunicativa i valors cristians i humans, contribueix a aquesta tasca col·lectiva. Vila-real, de profunda tradició cristiana, troba en Sant Pasqual, la Mare de Déu de Gràcia i el Crist de l’Hospital, la seua inspiració. En moments difícils, és essencial que la societat sàpiga acollir. Projectes com El Pati, amb el suport de Càritas, en són el millor exemple d’acompanyament i solidaritat.
Convenis
En aquest sentit, l’Ajuntament ha aportat prop d’1 M€ en tres anys, mitjançant la construcció de l’edifici i diversos convenis anuals per al seu manteniment. Aquesta aportació, que suposa una quarta part dels recursos necessaris per a sostenir el projecte, és possible gràcies al treball incansable del director de Càritas, Paco Mir, del seu equip, del rector dels Sants Evangelistes, mossén Sergio, i de tots els voluntaris i empreses col·laboradores que ajuden cada dia qui més ho necessita. Aquest projecte és un motiu d’orgull per a tots els vila-realencs i vila-realenques, perquè demostra que els diners públics poden invertir-se en allò que realment importa: les persones. No hi ha millor política de seguretat que la social, la que cuida i inclou.
Des d’ací vull expressar el desig que, més prompte que tard, la Generalitat i la Diputació reconeguen la importància d’El Pati i s’impliquen com el projecte mereix. Després de tres anys de funcionament, aquestes institucions encara no han aportat ni un euro a una iniciativa que és exemple de cohesió social, solidaritat i compromís cristià i humà. També cal reconéixer el consens de tots els grups polítics, una mostra de diàleg i responsabilitat que permet que Vila-real avance unida, posant sempre les persones al centre.
Fundadors
Durant la visita vam estar al locutori Juan Soler, un espai que homenatja un dels fundadors de l’emissora, juntament amb Ramón Herrero. Entre 1967 i 1979 van emetre des del carrer Iglesia (hui Joan Pau II) i, més tard, des de Sant Àgueda, essent testimonis del creixement i la transformació de Vila-real. Ara, des de la nova ubicació, Cope es consolida com a testimoni d’una nova etapa de renovació urbana, en un entorn ple de vida, a prop del Centre de Congressos, Fires i Trobades i la CEM Francisco Torres.
Precisament ahir, en Junta de Govern Local, vam aprovar un dels últims tràmits necessaris per a concedir llicències de construcció. Si ens deixen treballar, en pocs anys aquesta zona experimentarà una gran transformació, un exemple viu de la conjunció entre el verb i els fets que avui celebrem.
Que Sant Pasqual, els Sants Evangelistes i la Mare de Déu de Gràcia, als quals vaig obsequiar en nom de Vila-real, vos acompanyen. Que aquestes noves instal·lacions siguen un punt de trobada de convivència, solidaritat i veritat, i un reflex del Vila-real que volem: una ciutat de persones, per a les persones, plena d’esperança, compromís i fets que parlen per nosaltres.
Alcalde de Vila-real
