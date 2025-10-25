El pasado fin de semana, Peñíscola se convirtió una vez más en el epicentro de la pasión por las dos ruedas, al acoger la edición 2025 de los Motorrad Days de BMW, un evento que se ha consolidado como uno de los más importantes del calendario motero a nivel nacional e internacional.

Como alcalde de nuestra ciudad, no puedo sino sentirme orgulloso del rotundo éxito que ha tenido este evento, que no solo ha sido un escaparate único de lo que Peñíscola puede ofrecer al mundo, sino que ha dejado una huella imborrable en los miles de participantes y en todos los sectores que forman parte de nuestra comunidad.

El evento es, sin duda, mucho más que una concentración de motos. Es una celebración de la cultura motera, de la camaradería, del respeto y disfrute del medio ambiente y de la pasión por la carretera. Durante tres días, la ciudad se llenó de adrenalina, ruido de motores y emoción, pero también de solidaridad, convivencia y, sobre todo, de turismo de calidad, que ha llegado para quedarse. Durante tres días, miles de moteros y aficionados de dentro y fuera de nuestras fronteras llegan a nuestra ciudad. Este tipo de eventos son esenciales para diversificar nuestra oferta turística y fortalecer nuestra economía local, especialmente fuera de la temporada alta.

En 2025, la participación ha repetido el éxito del año anterior también en nuestra localidad, con más de 10.000 moteros de diferentes partes de España y Europa.

Con este balance positivo, no cabe duda de que los Motorrad Days en Peñíscola tienen un futuro brillante. Como ciudad, seguimos apostando por la diversificación y la sostenibilidad en el ámbito turístico.

Esta cita motera de BMW se ha consolidado como una cita que aporta valor a nuestra ciudad, no solo en términos de economía y visibilidad, sino también en la creación de una identidad propia dentro del mundo del motor.

Éxito rotundo

Queremos agradecer a todos los participantes, patrocinadores, empresas colaboradoras y al propio sector local que ha hecho posible que este evento sea un éxito rotundo. En Peñíscola, nos sentimos orgullosos de haber recibido a tantas personas apasionadas por las motos, y seguiremos trabajando para que cada edición sea todavía mejor.

Los Motorrad Days 2025 han sido, sin duda, un hito que confirma el potencial de Peñíscola como ciudad de eventos, cultura y turismo. Y, desde luego, esperamos la próxima edición, con más novedades, más emoción y, por supuesto, más motos en las calles de nuestra ciudad.

¡Nos vemos en los Motorrad Days 2026!

Alcalde de Peñíscola