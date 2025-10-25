El Mercado Central de todos

18 de abril del 2023. Ese jueves de primavera, en plena campaña electoral, firmaba ante notario, en presencia de la presidenta de la Asociación de Vendedores del Mercado Central, Sonia Castillo, mi firme compromiso de llevar a cabo la tantas veces anunciada pero nunca ejecutada reforma del Mercado Central. En ese documento notarial se incorporaba algo que para mí, pero también para los comerciantes, era muy importante: Esta histórica actuación se realizaría de su mano, contando con su opinión, atendiendo sus necesidades e incluyéndolas en el proyecto.

23 de octubre del 2025. Dos años y medio después, este jueves, ya como alcaldesa de Castellón y en plena plaza Mayor, con luz y taquígrafos, tuve el honor de firmar el contrato de obras con el gerente de la Unión Temporal de dos empresas locales –Nealis (Grupo Gimeno) y Telecons–, Jorge Cubero. Y lo hice, de nuevo, con Sonia Castillo como testigo, y con el acta notarial firmada en 2023 a mi lado, y ante el mismo colectivo de vendedores. Sin ninguna duda, demostración de nuevo de que cumplo con la palabra dada en su día a quienes van a ser los principales beneficiados de la ansiada intervención municipal y también a todos los castellonenses, que lo disfrutarán en poco más de un año.

Escuchar a la representante de los comerciantes decir en su intervención que «vamos a tener el mejor mercado de la Comunitat Valenciana» y reconocer de manera espontánea y desde el corazón sentirse «súper contenta» me emocionó. Han sido meses de trabajo, de reuniones de la comisión mixta que, como nos comprometimos, creamos entre los vendedores, los técnicos y representantes del gobierno municipal… el resultado será que Castellón tendrá el mejor mercado de España.

Otro síntoma de la transparencia con la que hemos actuado desde el gobierno municipal es que el Mercado Central renacerá con el 100% de la superficie comercial ocupada, sin puestos vacíos. Se tratará de unos espacios para la venta con mayor profundidad y más amplios, lo que implicará mayor comodidad y más opciones para exhibir esos productos Kilómetro 0 procedentes de nuestro mar y de nuestra tierra. Pescado, marisco, carne, fruta, verdura… de la terreta y que acaban llenando las despensas de nuestros restauradores y de cualquier vecino o vecina tanto de Castellón como de otro municipio provincial.

Les estoy hablando del gran proyecto de esta legislatura que, con la inversión de cerca de 10 millones de euros, convertirá este histórico espacio, inaugurado el 21 de diciembre del 1949, en una instalación moderna y confortable, especialmente para los vendedores, que son su alma y esencia de Castellón. Como dije el jueves en mi discurso, nuestro Mercado Central es parte imprescindible de ese orgullo de ser y sentirnos de Castellón por el que trabajamos día a día desde el Gobierno de la ciudad y pensar que en breve vivirá una espectacular transformación resulta fascinante.

Como ilusionante es pensar en los nuevos usos que ofrecerá, que lo situarán a la altura de las instalaciones similares de las grandes capitales europeas, como Madrid, Londres o Bruselas. Me refiero a los espacios gastronómicos con los que contará, tanto en la misma plaza Mayor como en la terraza panóramica que se creará en la parte recayente a la plaza Santa Clara y que se convertirán en el mejor escaparate de nuestra espectacular oferta gastronómica y otra vía de atracción de compradores, locales y foráneos.

En 16 meses, el futuro Mercado Central será el corazón que hará latir con más fuerza el centro, reforzando la capitalidad de nuestra ciudad. Un referente turístico de primer nivel que, como les decía, nos hará sentir orgullo de Castellón y contribuirá a la dinamización de su actividad, poniendo en valor, aún más, los fantásticos productos frescos de nuestra tierra y contribuyendo también a la dinamización del centro. Estamos convencidos de que su impacto económico positivo se pondrá de manifiesto a muy corto plazo de manera que la inversión, financiada en parte con Fondos Europeos, será rentable.

Navidad

También dentro de esta coordinación con los comerciantes de la que les hablaba, quiero recordarles que, esta Navidad, los vendedores seguirán en el actual mercado. Mientras, avanzarán las obras de montaje del provisional de la plaza Santa Clara, que ya han dado comienzo esta semana para que, en enero, puedan ya trasladarse a este espacio, que contará con todos los servicios actuales e incluso algunos, mejorados.

Acabo este artículo agradeciendo, de nuevo, el excelente trabajo realizado por el gran equipo que hemos formado concejales, técnicos municipales, empresa, gerente y vendedores del Mercado Central para hacer posible este espectacular hito. Ha sido un verdadero placer ver cómo, paso a paso, se han ido superando todos los retos. Un nuevo Mercado Central comercial, turístico y gastronómico, que está llamado a hacer historia en nuestra ciudad.

Alcaldesa de Castellón