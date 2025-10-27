Acceso ciclopeatonal para la montaña

Siempre que me preguntan «¿dónde vives?» puedo responder orgullosa: «en Castellón, una pequeña ciudad situada entre el mar y las montañas». Y es que vivimos en la millor terreta del món. Somos privilegiados de tener a pocos kilómetros la playa y la montaña, donde poder escapar para desconectar o hacer deporte.

Sin embargo, llama la atención que para acceder a la montaña no haya un carril adecuado para bicicletas, ni un acceso peatonal seguro. Hay que cruzar dos puentes, con calzada estrecha, sin arcén, sin iluminación, por una carretera con curvas y desnivel, que reducen la visibilidad.

Este problema no lo sufrimos únicamente las vecinas y vecinos de los barrios de Penyeta Roja, Racó de la Torreta y Tossal Gross, sino todas las vecinas y vecinos de nuestra ciudad que suben cada día a realizar actividades como caminar, correr o ir en bici por la montaña.

Mejora de la iluminación

Desde la Associació Veïnal Penyeta Roja, llevamos tiempo reclamando una mejora de la iluminación desde la ronda de circunvalación, junto al recinto Tetuán hasta el Complejo Educativo Penyeta Roja, proyecto que se debería ejecutar antes de final de este año. También venimos reclamando el acceso ciclopeatonal, que está en fase de planificación.

Ha servido para dar visibilidad a este problema un paseo que hemos realizado el pasado sábado partiendo de Tetuán, pasando por los dos puentes, para lo cual nos tuvieron que acompañar varios agentes de la Policía Local con motos controlando el tráfico. Recorrimos las urbanizaciones de Racó de la Torreta y Penyeta Roja disfrutando de la naturaleza.

Agradecemos a los concejales de nuestra ciudad, Paco Cabañero y Juan Carlos Redondo, su participación en ese paseo, apoyando una vez más al barrio. Una lástima que finalmente la alcaldesa no pudiera asistir.

Invitación a la alcaldesa

Desde las asociaciones de montaña le lanzamos una vez más la invitación a la alcaldesa para que se acerque a nuestro barrio y conozca mejor, en persona, las características de las montañas más próximas al centro de la ciudad.

Y que compruebe así la conveniencia y necesidad de ese acceso ciclopeatonal, que permitiría conectar adecuadamente la ciudad con sus montañas, para disfrute de todas las personas, sin peligro de transitar en los accesos.

Miembro de la Associació Veïnal Penyeta Roja