En política, com en la vida, la paraula importa. Complir allò que es promet és la base de la credibilitat i la diferència entre la política útil i el soroll estèril. Perquè quan una persona, un govern o un projecte diu alguna cosa i la compleix, genera confiança. I la confiança és el pilar de tot allò que avança: una ciutat, una economia, un projecte…
A la Vall d’Uixó hem demostrat que això no és només una declaració d’intencions, sinó una manera d’entendre la gestió pública. Podem tardar més o menys, podem trobar obstacles burocràtics, processos llargs i a vegades desesperants, però sempre acabem complint el que diem. Perquè per a nosaltres governar no és buscar titulars fàcils, sinó treballar cada dia per a continuar transformant la ciutat.
L’exemple més recent és el parc aquàtic, un projecte que simbolitza perfectament la nostra forma de governar. El vam anunciar, el vam planificar, vam comptar amb l’opinió dels veïns i veïnes, el vam treballar i hui les obres ja estan en marxa. No ha sigut fàcil. Ha calgut superar processos judicials, tràmits, informes, processos administratius i legals que, com en qualsevol projecte públic, són llargs i complexos. Però, precisament perquè som administració pública, hem de ser estrictes en el compliment de la llei. Igual que demanem a la ciutadania que complisca les normes, nosaltres també ho fem. Per responsabilitat i per rigor.
La burocràcia costa, a vegades més del que ens agradaria o del que resulta pràctic. Però l’alternativa seria saltar-se els procediments, improvisar o actuar sense transparència. I això no forma part de la meua manera de fer les coses, com he demostrat en estos 10 anys a l’alcaldia. Governar com cal no és fer-ho ràpid, sinó fer-ho bé i amb garanties. Per això, cada vegada que obrim un nou espai, que iniciem una obra o que anunciem una inversió, darrere hi ha molt de treball previ, moltes hores de gestió silenciosa i moltes persones implicades a fer realitat el que es va prometre.
Complir també és millorar allò que ja tenim. Hui mateix acaba el termini perquè les empreses presenten les seues ofertes al procés de licitació del canvi de la gespa dels camps de futbol de la Moleta, una actuació molt demanada pels clubs i les famílies, i que prompte serà una realitat. Un exemple més que, encara que els terminis administratius siguen llargs, els compromisos s’acaben complint. No volíem caure en errors del passat amb obres que no s’han fet bé per voler córrer o improvisar.
El mateix ocorre amb la segona fase del nou pavelló poliesportiu, que començarà en poques setmanes. És una infraestructura molt esperada, que forma part d’una aposta ferma per l’esport i per dotar la ciutat d’equipaments moderns i al servei de totes i tots. Els projectes grans requereixen temps, però la voluntat política i la constància marquen la diferència. El PP en el seu dia va prometre esta infraestructura però no va fer res per complir, inclús va cedir uns terrenys a una empresa privada en el lloc on estava prevista la seua construcció. Una situació que este govern va haver de desembossar, perquè la Vall no pot esperar més dècades este segon poliesportiu.
I en eixa mateixa línia avança també l’ampliació del polígon industrial Belcaire, que es troba ja en una fase molt avançada de la tramitació autonòmica. És un projecte estratègic, clau per a atraure noves empreses i que les que ja estan ací puguen créixer, generar ocupació de qualitat i consolidar el futur econòmic de la Vall d’Uixó. Una mostra més que continuem planificant el futur amb visió i responsabilitat, pensant en les pròximes generacions i no només en les pròximes eleccions.
Mentrestant, l’oposició del PP continua instal·lada en la política del soroll. Una oposició que no aporta, que no construeix i que no presenta alternatives. Només busca confondre, crispar i desgastar. Perquè quan no es té projecte, el soroll es converteix en refugi. Però el soroll no ompli els parcs, no millora els serveis públics, no crea ocupació ni transforma les ciutats. El PP fa soroll perquè no té projecte. I si no tenen projecte d’oposició, com poden tindre’n un de govern?
Davant això tenim un rumb clar. Sabem quina ciutat volem construir: moderna, viva, amb oportunitats, que no renuncie a la seua identitat ni a la seua ambició. Per això parlem menys i treballem més. Per això preferim els fets a les paraules. Perquè la gestió seriosa no es mesura pel que es diu, sinó pel que es fa. Complir amb la paraula donada no sempre dona vots, però sí que dona credibilitat. Cada projecte que acabem, cada promesa que es converteix en una obra o en una millora, reforça eixe vincle. I eixa és la política que defensem: la que transforma, la que millora la vida de la gent, la que no es deixa arrossegar pel soroll ni per la improvisació. Així és com continuem construint, pas a pas, la Vall que avança.
